Bei einem Bombenanschlag in der afghanischen Hauptstadt Kabul nahe der Trauerfeier für die Mutter eines Taliban-Funktionärs hat es am Sonntag Tote und Verletzte gegeben. Taliban-Hauptsprecher Sabihullah Mudschahid, dessen Mutter beigesetzt wurde, berichtete selbst von der Explosion nahe dem Tor der bekannten Eidgah-Moschee. Dabei seien mehrere Zivilisten ums Leben gekommen oder verletzt worden. Von mindestens vier Verletzten, die in ein Krankenhaus gebracht wurden, sprach die Organisation NGO Emergency. Ziel des Anschlags sei eine Ansammlung von Menschen gewesen, so Mudschahid. Berichten zufolge sollen mehrere führende Mitglieder der Islamisten an der Trauerfeier teilgenommen haben. Für den Anschlag erklärte sich zunächst niemand verantwortlich. Es war die erste Bombenexplosion in Kabul, die eine Veranstaltung hochrangiger Taliban zum Ziel hatte.