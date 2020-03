Wenige Tage nach der Unterzeichnung des Friedensabkommens reagieren die USA auf neue Angriffe der Taliban. Washington will die Regierung in Kabul nicht im Stich lassen - man sei "dem Frieden verpflichtet".

Vier Tage nach einem Friedensabkommen zwischen den USA und den Taliban sah sich der Sprecher der US-Streitkräfte in Afghanistan am Mittwoch zu einer Stellungnahme veranlasst: "Um das klarzustellen: Wir sind dem Frieden verpflichtet", erklärte Oberst Sonny Leggett auf Twitter. "Wir haben aber auch die Verantwortung, unsere afghanischen Partner zu verteidigen." Zuvor hatten die Amerikaner nach eigener Darstellung einen Posten der Islamisten aus der Luft bombardiert. Der Angriff im Bezirk Nahr-e-Saradsch in der südafghanischen Provinz Helmand sei eine defensive Maßnahme gewesen, um den Angriff gegen afghanische Truppen zu beenden. "Dies war unser erster Schlag gegen die Taliban in elf Tagen", schrieb Leggett.

Washington will die Regierung in Kabul nicht im Stich lassen

Am Samstag hatten die USA und die Taliban in Doha ein Friedensabkommen unterzeichnet. Einerseits verpflichten sich die Amerikaner darin, bis Ende April 2021 alle Soldaten vom Hindukusch abzuziehen. Die Islamisten versichern im Gegenzug, Afghanistan solle nicht wieder ein Rückzugsort für Terroristen werden. Der US-Abzug ist an Bedingungen geknüpft, Washington versichert der afghanischen Regierung, sie nicht im Stich zu lassen. Denn in Doha saß Präsident Aschraf Ghani auf Druck der Taliban noch nicht mit am Verhandlungstisch. Die innerafghanische Aussöhnung soll erst jetzt beginnen.

Unmittelbar nach der Unterzeichnung des bilateralen Vertrags von Doha unterstrich Ghani, dass er manche Passagen des Abkommens anders deute als die Taliban. Ein zentraler Streitpunkt: Während die Islamisten darauf beharren, dass 5000 ihrer Gefangenen vor den Gesprächen mit Ghanis Regierung freigelassen werden, vertritt der Präsident den Standpunkt, dass dieses Thema in den Gesprächen Teil der Verhandlungsmasse sein solle. Und während die Taliban nur ihre Angriffe auf US-Truppen einstellen und weiterhin afghanische Sicherheitskräfte ins Visier nehmen, besteht die afghanische Regierung darauf, dass die Reduzierung der Gewalt für alle Kriegsparteien gelten solle.

Am Mittwoch wurden allein bei zwei Anschlägen in Nordafghanistan lokalen Politikern zufolge mindestens 20 Sicherheitskräfte getötet, wie die Nachrichtentenagentur dpa berichtete. Der Nachrichtensender Tolonews berichtete außerdem, die Taliban hätten zehn Soldaten als Geiseln genommen. Talibansprecher Kari Jusuf Ahmadi meldete Angriffe in Helmand, Urusgan und Kandahar.

Der Vertreter des politischen Büros der Taliban in Doha, Suhail Schahin, twitterte später, dass die Taliban nach und nach alle Teile des Abkommens umsetzten, um die Intensität des Krieges zu reduzieren. "Die andere Seite" solle aber ebenfalls Hürden aus dem Weg räumen. Das Abkommen von Doha war nur zustande gekommen, weil sich die Taliban vor der Unterzeichnung auf eine einwöchige Reduzierung der Gewalt eingelassen hatten.

Der Taliban-Experte Ahmed Rashid geht nun allerdings nicht davon aus, dass die neuerliche Zunahme der Anschläge auf afghanische Sicherheitskräfte in den vergangenen Tagen den Friedensprozess zum Kollabieren bringen werde. Sowohl die afghanische Regierung als auch die Taliban wüssten, was auf dem Spiel stehe. "Wir werden gerade Zeuge eines taktischen Machtkampfes, beide Seiten versuchen, die jeweils andere zum Einlenken zu bewegen", sagte Rashid der Süddeutschen Zeitung. Aber beide Lager wüssten, dass sie "den Friedensprozess nicht einfach wegwerfen können".

Ghanis Sprecher Sediq Sediqqi antwortete der SZ auf die Frage, ob der Friedensprozess nun beendet sei: "Keineswegs. Es ist ein schwieriger Prozess." Bis spätestens kommenden Dienstag sollten, so wie es das Abkommen von Doha vorsehe, die Gespräche zwischen afghanischer Regierung und den Taliban beginnen. "Der Ball ist nun im Feld der Taliban, sich an die Vereinbarungen zu halten", erklärte Sediqqi. Aber sicher, dass die Gespräche bald beginnen, ist auch der Sprecher des Präsidenten nicht.