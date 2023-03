In der afghanischen Hauptstadt Kabul ist ein bekannter Aktivist für Mädchenbildung von den Taliban verhaftet worden. Das teilte die UN-Mission in Afghanistan (Unama) am Dienstag auf Twitter mit. Sie rief gleichzeitig die regierenden islamistischen Taliban dazu auf, Informationen zu dem Verbleib von Matiullah Wesa zu teilen. Als Vorsitzender der Organisation PenPath setzte sich Wesa seit 2009 für die Bildung von Mädchen insbesondere in abgelegenen Teilen seines Landes ein. Der 30-jährige Aktivist aus dem südafghanischen Kandahar hatte die Taliban zuletzt auch immer wieder offen dazu aufgefordert, weiterführende Schulen für Mädchen wieder zu öffnen. Wesas Arbeit war seit Jahren in der Öffentlichkeit bekannt. Er berichtete über seine Aktivitäten und die seiner Organisation regelmäßig in sozialen Medien. Warum es ausgerechnet jetzt zu der Verhaftung kam, ist unklar. Die Taliban selbst haben sich bislang dazu noch nicht geäußert.