Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hat die Vergehen der Taliban an den Frauen in Afghanistan als die „massivsten systematischen Menschenrechtsverletzungen weltweit“ verurteilt. „Heute vor drei Jahren wurden die Menschen in Afghanistan, vor allem die Frauen und Mädchen, aus ihrem Leben gerissen“, sagte Baerbock laut einer Mitteilung des Auswärtigen Amtes. Am 15. August 2021 hatten die Taliban in Afghanistan die Macht übernommen, nachdem sich ausländische Truppen aus dem Land zurückgezogen hatten, darunter auch die Bundeswehr. Seither schränken sie die Rechte von Frauen und Mädchen drastisch ein. So haben die Taliban Frauen von allen Universitäten verbannt.