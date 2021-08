Die Taliban haben auch am Donnerstag weitere Gebiete in Afghanistan eingenommen. Die wichtige Provinzhauptstadt Gasni im Südosten fiel an die militanten Islamisten. Das bestätigten drei Provinzräte der dpa. Die strategisch wichtige Stadt mit 180 000 Einwohnern liegt weniger als 150 Kilometer entfernt von der Hauptstadt Kabul. Die Taliban seien überall in der Stadt, sagten die Provinzräte. Sie hätten das Gefängnis übernommen, den Gouverneurssitz und das Polizeihauptquartier. Nur der Geheimdienst kämpfe noch um sein Gebäude. Zwei Provinzräte machten dem Gouverneur der gleichnamigen Provinz Vorwürfe. Er habe ein Geheimabkommen mit den Taliban geschlossen und die Stadt praktisch den Islamisten ausgeliefert. Der Gouverneur und der Polizeichef hätten Gasni verlassen. Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) warnte die Taliban, sollten sie ein Kalifat errichten, werde es "keinen Cent" deutscher Entwicklungshilfe mehr geben.