Mehrere Selbstmordattentäter haben in der afghanischen Hauptstadt Kabul ein Hotel angegriffen . Wie der Sprecher der militant-islamistischen Taliban, Sabihullah Mudschahid, am Montag berichtete, kamen drei Angreifer ums Leben, außerdem wurden zwei ausländische Hotelgäste verletzt. Das Hotel, das hauptsächlich Chinesen beherbergt, war zuvor von Sicherheitskräften der Taliban umstellt worden. Medien vor Ort im Stadtzentrum berichteten von Schüssen und Explosionen; auch Augenzeugen bestätigten dies. Zunächst bekannte sich niemand zu dem Vorfall. Seit der Machtübernahme der Taliban hat die Terrormiliz Islamischer Staat ihre Angriffe jedoch verstärkt. Erst am Sonntag hatte sich der chinesische Botschafter mit den Taliban getroffen und darum gebeten, die Sicherheit chinesischer Diplomaten in Kabul zu gewährleisten.