Außenministerinnen zahlreicher Länder haben den Ausschluss afghanischer Mädchen aus den Sekundarschulen verurteilt. Der Beginn eines neuen Schuljahres in Afghanistan sei in jedem Frühjahr von Hoffnungen und Erwartungen begleitet, erklärten 16 Ministerinnen am Freitag. Mädchen bleibe der Unterrichtsbesuch allerdings immer noch verwehrt. "Die Entscheidung der Taliban, den weiterführenden Unterricht bis auf Weiteres auszusetzen, ist vor allem deswegen beunruhigend, weil wir wiederholt ihre Zusicherungen erhalten haben, alle Schulen für alle Kinder öffnen zu wollen", kritisierten die Außenministerinnen. Am Mittwoch hatte das Schuljahr in Afghanistan begonnen. Trotz anderslautender Zusagen kündigten die radikalislamischen Taliban an, den Zugang zum Unterricht für Mädchen von der 7. Klasse an auf unbestimmte Zeit zu verschieben.