Die Taliban bekannten sich zu dem Anschlag in Kabul am Donnerstag. Es ist der vierte in Afghanistan innerhalb von fünf Tagen.

Die radikalislamischen Taliban setzen ihre Angriffsserie in Afghanistan fort. Bei einem Anschlag auf einen Kontrollposten im Zentrum der afghanischen Hauptstadt Kabul kamen am Donnerstag mindestens zehn Menschen ums Leben. Außerdem habe es mindestens 42 Verletzte gegeben, sagte der Sprecher des Innenministeriums, Nasrat Rahimi, am Donnerstag. Behördenangaben zufolge detonierte ein mit Sprengstoff beladener Minibus bei dem Kontrollposten, der mit Kräften des Geheimdienstes NDS, der Polizei und Armee besetzt war. In unmittelbarer Nähe befinden sich Einrichtungen des Geheimdienstes sowie das Hauptquartier der Nato-Mission "Resolute Support". Die Taliban bekannten sich zu dem Angriff, der der vierte in Afghanistan innerhalb von fünf Tagen ist. Am Montag hatte der US-Chefunterhändler Zalmay Khalilzad nach 18 Monaten Verhandlungen mit den Taliban verkündet, man habe sich "grundsätzlich" auf ein Abkommen geeinigt.