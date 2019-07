29. Juli 2019, 18:44 Uhr Afghanistan Anschlag auf Kandidaten

Der Beginn des Präsidentenwahlkampfes in Afghanistan ist von einem schweren Anschlag in der Hauptstadt Kabul überschattet worden. Bei einem Angriff auf das Büro des Vizepräsidentenkandidaten Amrullah Saleh sind mindestens 20 Menschen getötet worden. Mindestens 50 weitere Menschen seien verletzt worden, teilte der Sprecher des Gesundheitsministeriums mit. Eine erste Explosion ereignete sich laut Innenministerium in der Nähe des Büros der Partei "Green Trend" von Saleh . Daraufhin seien mehrere Angreifer in das Gebäude eingedrungen. Einer sei getötet worden. Saleh ist der Kandidat von Präsident Aschraf Ghani für das Amt des Vizepräsidenten und war im Gebäude, wurde selbst jedoch nicht verletzt. Bislang hat sich niemand zu dem Anschlag bekannt. Am Sonntag hat der Wahlkampf für die Präsidentenwahl begonnen, die am 28. September stattfinden soll.