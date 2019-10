Bei einem Anschlag in einer Moschee in der ostafghanischen Provinz Nangarhar sind mindestens 62 Menschen getötet und 36 verwundet worden. Das teilte der Sprecher des Provinzgouverneurs am Freitag mit. Demnach stürzte aufgrund einer oder mehrerer Explosionen während des Freitagsgebets das Dach der Moschee im Bezirk Haska Mina ein. Bisher bekannte sich niemand zu dem Anschlag. In Nangarhar sind die militanten islamistischen Taliban sowie die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) aktiv. Ein Taliban-Sprecher bestritt auf Twitter eine Beteiligung an dem Anschlag. Vergangene Woche wurden bei einem Anschlag in der Provinzhauptstadt Dschalalabad mindestens zehn Menschen getötet.