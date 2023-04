Von Tobias Matern, Wien

In seine heutige Rolle wurde Ahmad Massud quasi hineingeboren: Als Sohn des 2001 von al-Qaida ermordeten und von vielen Afghanen als Nationalheld verehrten Ahmad Schah Massud blieb dem heute 33-Jährigen nach dem Sieg der Taliban kaum etwas anderes übrig, als in die Rolle der einigenden Figur der "Nationalen Widerstandsfront" zu schlüpfen. Die Taliban beherrschen das Land seit August 2021. Sie verbieten Mädchen den Schulbesuch und Frauen den Beruf, unterdrücken jede Opposition, im Land machen sich Terrorgruppen aus aller Welt breit, das Volk hungert. Bisher konnte die bewaffnete Opposition wenig ausrichten gegen die religiösen Eiferer. Woran das liegt und wie das sich ändern ließe, darüber sprach Massud am Rande einer Konferenz afghanischer Widerstandsgruppen in Wien mit der SZ.