Es werde „sehr bald“ Abschiebungen von Straftätern und Gefährdern nach Syrien und Afghanistan geben. So hatte es Innenministerin Nancy Faeser noch am Donnerstagabend in den „Tagesthemen“ angekündigt. Schon wenige Stunden später, um 6.56 Uhr am Freitagmorgen, startete in Leipzig ein Flugzeug in Richtung der afghanischen Hauptstadt Kabul. An Bord: 28 afghanische Straftäter. Zum ersten Mal seit der Machtübernahme der radikal islamistischen Taliban schiebt die Bundesregierung damit Straftäter nach Afghanistan ab.