Ein am Dienstag abgesagter Abschiebeflug nach Afghanistan soll nach dem Willen des Bundesinnenministeriums "zeitnah" nachgeholt werden. Ein Ministeriumssprecher sagte am Mittwoch, dass der Flug mit "sechs ausreisepflichtigen afghanischen Männern und Begleitpersonal der Bundespolizei" am späteren Dienstagabend in München hätte starten sollen. Vor dem Abflug habe es aber Informationen über mehrere Detonationen in der afghanischen Hauptstadt Kabul gegeben. Es sei in dieser Situation unklar gewesen, ob die Übernahme der Männer reibungslos hätte funktionieren können. Die Afghanen waren nach Angaben des Ministeriums nach Verschiebung des Flugs wieder inhaftiert worden. Kabul hatte die EU-Mitgliedsstaaten Mitte Juli aufgrund der sich verschlechternden Sicherheitslage um einen Abschiebestopp gebeten.