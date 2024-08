Von Constanze von Bullion, Christoph Koopmann, Berlin

Sie haben Mädchen und Frauen vergewaltigt, gelten als Intensivtäter oder wurden in Deutschland wegen gefährlicher Körperverletzung oder versuchter Tötungsdelikte verurteilt. 28 Afghanen, die in Deutschland schwere Straftaten begangen haben, wurden am Freitagmorgen vom Flughafen Leipzig/Halle aus mit einer Chartermaschine von Qatar Airways in ihr Herkunftsland ausgeflogen. Nach drei Jahren, in denen Abschiebungen nach Afghanistan wegen der Taliban-Herrschaft ausgesetzt waren, ist die Rückführung ein Überraschungscoup. Die Zeitschrift Spiegel hatte zuerst berichtet. Für die Bundesregierung, die nach dem Anschlag von Solingen und vor den Wahlen in drei ostdeutschen Ländern Entschlossenheit in der Asylpolitik demonstrieren will, soll die Abschiebung – wenn möglich – aber auch ein Befreiungsschlag werden.