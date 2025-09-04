Trotz deutscher Aufnahmezusage haben Pakistans Behörden erneut Menschen aus Afghanistan festgenommen. Kabul Luftbrücke sind 22 Fälle bekannt, so die Organisation am Donnerstag. Acht Personen seien bereits nach Afghanistan abgeschoben worden. Vom Auswärtigen Amt heißt es, dass seit Wochenbeginn eine niedrige zweistellige Zahl afghanischer Staatsbürger in Pakistan festgenommen wurde. Einzelne seien nach Afghanistan abgeschoben worden. Vor einer Woche hatte das Auswärtige Amt verkündet, Außenminister Johann Wadephul habe sich mit Pakistan auf einen Abschiebestopp für Afghaninnen und Afghanen bis Jahresende verständigt.