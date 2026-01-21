Zum Hauptinhalt springen

Gestoppte Aufnahmeprogramme für AfghanenLieber Schutz als Geld

Lesezeit: 3 Min.

Afghaninnen und Afghanen aus den Bundesaufnahmeprogrammen warten im Flughafen Hannover.
Afghaninnen und Afghanen aus den Bundesaufnahmeprogrammen warten im Flughafen Hannover. (Foto: Julian Stratenschulte/DPA)

Die alte Bundesregierung hatte Hunderten Afghanen die Zusage gegeben, sie in Deutschland aufzunehmen. Die neue bietet nun mehrere Tausend Euro, damit sie nicht kommen. Doch viele lehnen das ab – aus nachvollziehbaren Gründen.

Von Markus Balser, Berlin

Sie hatten eine schwere Wahl zu treffen und haben der Bundesregierung eine klare Ansage gemacht. Die meisten der in Pakistan gestrandeten Afghanen mit deutscher Aufnahmezusage haben das umstrittene Angebot der Bundesregierung abgelehnt, gegen Geld auf das Einhalten der Aufnahmezusage zu verzichten. Je nach Fall sollten für diesen Fall mehrere Tausend Euro gezahlt werden. Von rund 700 angeschriebenen Betroffenen haben bis Jahresende aber nur 167 das Angebot angenommen. Dagegen lehnten 357 das Programm ab. Andere hätten sich nicht final geäußert. So geht es aus einer Antwort des Bundesinnenministeriums auf eine Anfrage der Grünen-Bundestagsabgeordneten Schahina Gambir hervor, die der Süddeutschen Zeitung vorliegt.

Zur SZ-Startseite

Syrer in Deutschland
:Die Bundesregierung plant Abschiebungen im großen Stil

Beim umstrittenen Besuch des syrischen Übergangspräsidenten wird es auch um die Rückkehr Geflüchteter aus Deutschland gehen. Das Bundesamt für Migration hält die Lage in Syrien zwar für desolat, hat den Kurswechsel aber schon eingeleitet.

SZ PlusVon Markus Balser und Claudia Henzler

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite