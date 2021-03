Bei Klagen gegen ablehnende Asylbescheide sind Afghanen vor Gericht häufig erfolgreich. In beinahe 8390 von knapp 21 170 Fällen revidierten die Richter ablehnende Entscheidungen des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (Bamf), wie aus einer Auskunft des Bundesinnenministeriums an die innenpolitische Sprecherin der Linksfraktion, Ulla Jelpke, hervorgeht. Das entspricht knapp 60 Prozent, wenn man die 7270 "sonstigen Erledigungen" herausrechnet, in denen die Richter keine inhaltliche Entscheidung trafen. In den weitaus meisten Fällen (6435) konnten die Betroffenen allerdings lediglich ein Abschiebungsverbot erstreiten. Das heißt, ihr Aufenthalt in Deutschland ist nicht langfristig gesichert. 5500 Klagen wurden als unbegründet abgelehnt. "Solche Fehlerquoten sind ein unerhörter Skandal, denn es geht dabei um Leben und Tod", erklärte Jelpke. Sie verlangte einen Stopp aller Abschiebungen nach Afghanistan. Das Land wird trotz Friedensgesprächen zwischen den Taliban und Regierungsvertretern von einer Welle der Gewalt erschüttert.