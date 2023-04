Für besonders gefährdete Afghaninnen und Afghanen sind seit dem 17. Oktober vergangenen Jahres der Bundesregierung zufolge mehr als 4 900 Aufnahmezusagen erteilt worden. Wie die Bundesregierung in ihrer am Mittwoch veröffentlichten Antwort auf eine Kleine Anfrage der Linksfraktion weiter ausführte, "werden kontinuierlich Aufnahmezusagen für besonders gefährdete Afghaninnen und Afghanen sowie deren Angehörige erteilt". Bei dem Bundesaufnahmeprogramm für Afghanistan handelt es sich der Bundesregierung zufolge nicht um ein klassisches Antragsverfahren. Vielmehr könnten meldeberechtigte Stellen Vorschläge für die Aufnahme von Personen im Rahmen des Programms an die Bundesregierung herantragen, hieß es.