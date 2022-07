Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat den Affenpocken-Ausbruch zu einer "Notlage von internationaler Tragweite" erklärt. Das gab WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus am Samstag bei einer Pressekonferenz in Genf bekannt. Er rief damit die höchste Alarmstufe aus, die seine Organisation bei einer Gesundheitsbedrohung verhängen kann. Die Einstufung hat aber keine direkten praktischen Auswirkungen. Sie soll Regierungen aufrütteln, damit diese Maßnahmen zur Eindämmung der Krankheit erlassen. Jedes Land entscheidet letztlich selbst, was es tut. Laut Tedros gibt es mittlerweile mehr als 16 000 bestätigte Fälle in mehr als 60 Ländern, von denen viele vorher praktisch keine Affenpocken-Fälle kannten. Für Deutschland meldete das Robert-Koch-Institut am Freitag knapp 2300 Fälle.