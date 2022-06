Angesichts der Ausbreitung von Affenpocken außerhalb Afrikas spricht sich die Ständige Impfkommission (Stiko) für eine Impfung von Kontaktpersonen und bestimmten Risikogruppen aus. Dafür könne der bereits in der Europäischen Union zugelassene Pockenimpfstoff Imvanex eingesetzt werden, teilte die beim Robert-Koch-Institut ansässige Stiko am Donnerstag mit. Da der Impfstoff zunächst nur eingeschränkt verfügbar sei, sollten einstweilen bevorzugt Kontaktpersonen geimpft werden. Eine Immunisierung erfolgt durch zwei Impfdosen, die in einem Abstand von mindestens 28 Tagen verabreicht werden. Für Personen, die in der Vergangenheit bereits gegen Pocken geimpft wurden, reicht eine einmalige Impfung.