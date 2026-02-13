Es ist gerade nicht ganz leicht, in der AfD den Überblick zu behalten. Darüber etwa, wessen Verwandter bei welchem Parlamentarier beschäftigt ist. Darüber, welche Ausmaße diese Affäre noch annehmen wird. Und darüber, wer in diesen Beschäftigungsverhältnissen eigentlich ein Problem sieht – und wer nicht. Was man aber bereits sagen kann: Die Vorwürfe der Vetternwirtschaft sind mittlerweile zahlreich. Sie treffen eine Partei, die sich in diesem Jahr größtmögliche Ziele gesetzt hat. Und es geht nicht mehr allein um Sachsen-Anhalt.
VetternwirtschaftWelche Ausmaße die Affären in der AfD haben
In der AfD mehren sich die Vorwürfe: Verwandte von Abgeordneten werden in den Büros anderer Abgeordneter beschäftigt. Bislang ging der Blick nach Sachsen-Anhalt. Aber auch an den Spitzenkandidaten in Baden-Württemberg stellen sich Fragen.
Von Karolin Arnold, Sebastian Erb und Tim Frehler, Berlin
