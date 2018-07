26. Juli 2018, 16:08 Uhr Affäre Benalla Macron: "Sturm im Wasserglas"

Der französische Präsident Macron hat sich erstmals zu den Prügel-Vorwürfen gegen seinen Leibwächter öffentlich geäußert und hält sie für überzogen.

Ein Video zeigt, wie sein Leibwächter Alexandre Benalla einen Demonstranten zu Boden wirft und auf ihn einprügelt.

Benalla erklärt, er habe einen "Fehler" und eine "Dummheit" begangen, sei aber nicht zu brutal vorgegangen.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hält die Affäre um die Prügelattacke seines Ex-Sicherheitsmitarbeiters für überzogen. "Ich glaube, das ist ein Sturm im Wasserglas", sagte Macron am Donnerstag und äußert sich damit erstmals öffentlich zu der Causa, die seit Tagen Frankreich beschäftigt. Für Macron ist die Benalla-Affäre die schwerste Krise seit seiner Wahl im vergangenen Jahr. Seine Umfragewerte sinken, die Opposition droht mit einem Misstrauensvotum.

Sein Ex-Mitarbeiter Alexandre Benalla gestand unterdessen einen "Fehler" ein. Der Skandal dreht sich um ein Video, in dem Benalla und ein Mitarbeiter der Regierungspartei LREM dabei zu sehen sind, wie sie Demonstranten schlagen. In einem Interview sagt Benalla über seine Prügelattacke gegen einen Demonstranten: "Ich habe das Gefühl, eine große Dummheit begangen zu haben. Und einen Fehler gemacht zu haben." Gegenüber Le Monde äußert sich Benalla zum ersten Mal seit seiner Entlassung und stellt sich als Opfer einer Art Verschwörung dar.

Es handle sich um einen "politischen Fehler", führt Benalla aus, der auf einem Video dabei zu sehen ist, wie er auf einen Demonstranten einprügelt. Der 25-Jährige war für Macrons persönliche Sicherheit verantwortlich. Nach dem Bekanntwerden des Videos wurde er nach zunehmendem öffentlichen Druck gefeuert.

"Man hat sich meiner Affäre bedient, um abzurechnen"

Benalla schildert die Rivalität verschiedener Sicherheitsbehörden und -organisationen und seine eigene gute Beziehung zur Polizei. So habe ihn die Polizei gefragt, ob er als Beobachter an ihrem Polizeieinsatz bei der Demo am 1. Mai teilnehmen wolle. Er habe den Wunsch nicht von sich aus geäußert. Die Polizei hatte am Montag angegeben, Benalla habe "keinerlei Genehmigung" für eine Teilnahme als Beobachter bei der Demonstration gehabt.

Im Nachhinein sagt Benalla: "Ich hätte nie als Beobachter zu dieser Demo gehen sollen, und dann hätte ich mich vielleicht zurückhalten sollen." In der chaotischen Situation habe er der Polizei helfen wollen. Er sei gegenüber dem Demonstranten keineswegs zu brutal vorgegangen. Das Video zeigt, wie er den unbewaffneten Mann zu Boden wirft und auf ihn einprügelt.

Obwohl Benalla kein Polizist ist, trägt er auf dem Video einen Polizeihelm. Im Interview erklärt er, auch das sei nicht seine Idee gewesen. Die Polizei habe vor der Demo extra seine Maße erfragt, um ihm eine komplette Uniform zusammenzustellen. Er habe dann aber vor Ort doch nur den Helm aufgesetzt und das Funkgerät genommen, das die Polizei ihm ebenfalls gegeben habe.

Er erklärt, es gebe eine Art Komplott, um ihm und damit Staatschef Emmanuel Macron zu schaden. "Man hat sich meiner Affäre bedient, um abzurechnen", deshalb habe sie solche Dimensionen angenommen. "Das ist eine Möglichkeit, den Präsidenten beim Kragen zu packen. Ich war die Eintrittswunde, um ihn zu treffen, das schwache Glied in der Kette." Konkrete Anschuldigungen macht er nicht. "Ich sage ja bloß, dass es mehreren Interessen gedient hat, einem Interesse, den Präsidenten zu treffen." Die Elite akzeptiere ihn außerdem nicht, weil er nicht die hochklassige Ausbildung politischer Beamter genossen habe und nicht "Teil des Rudels" sei.

Der Präsident, sagt Benalla, habe ihn einige Tage später beiseitegenommen und ihm gesagt, er habe "einen schweren Fehler" gemacht. Auch Macron habe von einer "Dummheit" gesprochen.