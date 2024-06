Von Roland Muschel

Im März hat Reinhold Würth, 89, einen Brief an seine Mitarbeiter geschrieben. Es war nicht das klassische Briefing eines Chefs, sondern eine politische Warnung: „Bloß wegen ein bisschen Spaß an der Freude Rabatz zu machen und aus Unmut über die Ampelregierung die AfD zu wählen, ist einfach zu wenig.“ Denn mit der AfD drohe die Einführung einer Demokratur, wenn nicht gar Diktatur, warnte der Vorsitzende des Stiftungsaufsichtsrats der Würth-Gruppe die 27 000 Mitarbeiter am Standort Deutschland.