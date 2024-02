Von Tim Frehler und Kathrin Müller-Lancé, München

Auf Papier und auf Französisch wendet sich AfD-Chefin Alice Weidel an Marine Le Pen. Die Frontfrau des Rassemblement National (RN) reagierte zuletzt äußerst verschnupft auf die Enthüllungen der Rechercheplattform Correctiv über ein Treffen von Rechtsextremisten in Potsdam, an dem auch Politiker der AfD teilgenommen hatten. Le Pen ging gar öffentlich auf Distanz zur AfD. Mit dem Brief, über den Politico zuerst berichtet hat, und der der Süddeutschen Zeitung vorliegt, kommt Weidel nun dem nach, was Le Pen und ihr Umfeld von ihr - mehr oder weniger - verlangt hatten: Weidel rechtfertigt sich.