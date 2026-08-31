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Extrem rechte PartnerDie AfD will von Österreich lernen

Lesezeit: 4 Min.

FPÖ-Chef Herbert Kickl begrüßt Alice Weidel während der Feier zum 70-jährigen Bestehen seiner Partei  in der Wiener Hofburg.
FPÖ-Chef Herbert Kickl begrüßt Alice Weidel während der Feier zum 70-jährigen Bestehen seiner Partei  in der Wiener Hofburg.
Tobias Steinmaurer/APA/dpa

Alice Weidel hat ihr Sommerinterview in Wien gegeben. Es war einer von vielen Besuchen von AfD-Politikern bei der FPÖ. Denn die Österreicher haben etwas, was die AfD dringend benötigt.

Von Tim Frehler und Verena Mayer, Berlin/Wien

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Für den Beginn seines Sommerinterviews mit Alice Weidel hatte sich ZDF-Journalist Wulf Schmiese eine kleine Falle überlegt. Er wollte von der AfD-Chefin wissen: „Was gefällt Ihnen politisch besser in Österreich als in Deutschland?“ Für die Chefin einer Partei, die sich patriotisch gibt, keine leichte Frage. Überschwänglich das Nachbarland zu loben, das käme womöglich nicht gut an. Weidel wich also aus, verwies auf Sachsen-Anhalt, wo die AfD vor der Landtagswahl die Umfragen anführt. Und antwortete Schmiese, ihre Partei könne von der Freiheitlichen Partei Österreichs (FPÖ) sehr viel lernen.

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