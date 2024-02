Weidel und Le Pen:(K)eine Brieffreundschaft

Auf Papier und auf Französisch wendet sich AfD-Chefin Alice Weidel an Marine Le Pen . Die Frontfrau des Rassemblement National (RN) reagierte zuletzt äußerst verschnupft auf die Enthüllungen der Rechercheplattform Correctiv über ein Treffen von Rechtsextremisten in Potsdam, an dem auch Politiker der AfD teilgenommen hatten. Le Pen ging gar öffentlich auf Distanz zur AfD. Mit dem Brief, über den Politico zuerst berichtet hat, und der der Süddeutschen Zeitung vorliegt, kommt Weidel nun dem nach, was Le Pen und ihr Umfeld von ihr - mehr oder weniger - verlangt hatten: Weidel rechtfertigt sich.

Ihre Argumentation klingt dabei so wie vieles, was AfD-Politiker zurzeit sagen. Die Recherchen von Correctiv und die darauffolgenden Demonstrationen zeigten "ein geplantes Vorgehen" eines, wie Weidel es nennt "extrem linken Mediums", das dabei auch noch finanziell von der Regierung unterstützt werde. Alles mit dem Ziel, "den öffentlichen Diskurs durch Manipulation und Lüge" zu beeinflussen, um der AfD zu schaden. Correctiv stellt allerdings auf seiner Website klar, "keine staatlichen Förderungen" für "investigative Recherchen, Faktenchecks oder redaktionelle Arbeit anzunehmen."

Wie ein durchschlagender Erfolg wirkt Weidels Frankreichreise nicht

Dass Weidel diesen Brief überhaupt schreiben musste, zeigt, wie es um das Verhältnis der beiden Parteien steht. Nicht zum Besten nämlich: Auf einer Pressekonferenz im Januar sagte Le Pen, sie sei "absolut nicht einverstanden" mit dem, was bei dem Geheimtreffen, gemeint war Potsdam, besprochen worden sei. Wenn das stimme, müsse man über die "Meinungsverschiedenheiten" reden und prüfen, ob das Folgen habe für die Zusammenarbeit in derselben Fraktion.

Damit spielte Le Pen auf die ID-Fraktion (Identität und Demokratie) im Europäischen Parlament an. Dort stellt RN nach der italienischen Lega die meisten Abgeordneten. Verließen die Franzosen die Fraktion, wäre das ein herber Schlag für die AfD, ihr bräche damit ein wichtiger Partner im Europäischen Parlament weg - und das wenige Monate vor der Europawahl. Zuletzt etwa berichtete die französische Zeitung Le Monde, über "Annäherungsversuche" zwischen Marine Le Pen und Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni. Deren Partei Fratelli d'Italia gehört im Europaparlament wiederum zur Fraktion der Europäischen Konservativen und Reformer (EKR). Der AfD dürften solche Nachrichten Anlass für Sorge bereiten.

Um das Verhältnis zu den Franzosen zu kitten, war Weidel daher vergangenen Dienstag extra nach Paris gereist. In der französischen Hauptstadt traf sie sich mit Le Pen zu einem Gespräch, an dem auch RN-Parteichef Jordan Bardella teilnahm. Sie hätten festgestellt, dass "wir bei den großen Problemen der heutigen Zeit die gleichen Lösungsansätze verfolgen", schrieb Weidel im Anschluss an das Treffen im Kurznachrichtendienst X und bedankte sich für den "herzlichen Empfang". Es solle künftig zu einem "regelmäßigen Austausch zwischen Frau Le Pen und Frau Weidel kommen", sagte ihr Sprecher. Also alles wieder gut?

Danach herrscht lautes Schweigen in Paris

Eher nicht. Zu laut war das Schweigen in Paris nach Weidels Abreise. Während die AfD-Chefin noch am Dienstagnachmittag ihr Statement auf X veröffentlichte, sucht man ein solches bei Marine Le Pen bislang vergeblich. Einen gemeinsamen Auftritt, eine gemeinsame Pressekonferenz gab es ebenfalls nicht.

Am Sonntag schickte Le Pen dann ihren jungen Parteichef Jordan Bardella vor, der sagte in einem Fernsehinterview: "Wir haben entschieden, uns mit Alice Weidel zu unterhalten, um ihr deutlich zu machen, dass wir mit dieser Maßnahme nicht einverstanden sind, die darin besteht, Menschen die Staatsangehörigkeit zu entziehen." Weidel habe "einiges klargestellt", und habe auch eingewilligt, das auch noch einmal schriftlich zu tun. Im Gespräch habe Weidel abgestritten, dass es die Position ihrer Partei sein, Menschen mit ausländischen Wurzeln die deutsche Staatsbürgerschaft zu entziehen, mit der Begründung, "dass sie ausländischer Herkunft sind", sagte Bardella.

Detailansicht öffnen Sie möchte gern seriös und präsidial auftreten, dazu passen Vorschläge für "Remigration" nicht gut: Marine Le Pen. (Foto: Pascal Guyot/AFP)

Weidels kleine Hausaufgabe wurde schon kurz nach dem Treffen mit Le Pen bekannt - noch bevor Bardella sie am Sonntag im Interview erwähnte. Das Nachrichtenportal Politico schrieb am Freitag, im Le-Pen-Lager warte man auf Weidels schriftliche Ausführungen - unter anderem zur Beteiligung der AfD an dem Treffen in Potsdam. Der RN-Abgeordnete Thibaut François sagte, französischen Medien zufolge, man habe von der AfD eine schriftliche Zusage gefordert, dass "Remigration" nie Teil des Parteiprogramms sein werde.

Mit ihrem Brief erledigt Weidel nun ihre Hausaufgaben, sie erfüllt sie jedoch nicht komplett: Eine Bestätigung, wie von François gefordert, bleibt aus, Weidel hätte damit auch quasi das Europawahlprogramm ihrer Partei negieren müssen, in dem der Begriff "Remigration" niedergeschrieben ist. In ihrem Schreiben an Le Pen führt Weidel jedoch aus, mit Remigration sei "nur die Anwendung geltender Gesetze in Deutschland gemeint". Wie Abschiebungen sei das "mit Hilfe vor Ort in den Herkunftsländern verbunden".

Die Debatte um das Treffen in Potsdam passt so gar nicht zu Le Pens Strategie

Dass Politiker der AfD aber durchaus nicht vor Forderungen zurückschrecken, auch deutsche Staatsbürger auszuweisen, zeigt die Parteichefin selbst. Der Jungen Freiheit sagte sie im vergangenen November: "Der Automatismus, Straftäter deshalb nicht abzuschieben, weil sie eben auch die deutsche Staatsbürgerschaft haben, ist aufzuheben." Noch im Januar veröffentlichte die AfD einen Post in sozialen Medien, in dem stand: "Remigration ist unumgänglich". Wieder wird Weidel zitiert, diesmal mit der Forderung nach einer "Senkung der Hürden zum Entzug der deutschen Staatsbürgerschaft".

Das Zerwürfnis zwischen der AfD und Le Pen hat aber auch einen innerfranzösischen Hintergrund: Die Debatte um das Treffen in Potsdam passt so gar nicht zur Strategie der "dédiabolisation", der Entteufelung, die Marine Le Pen seit Jahren sorgsam pflegt. Anders als ihr polternder Vater, Front-National-Gründer Jean-Marie Le Pen, wirbt Marine Le Pen auch um Stimmen aus dem bürgerlichen Lager. Sie bemüht sich, seriös und präsidial aufzutreten. Auch im Diskurs um Einwanderung hat sie ihren Ton heruntergeschraubt. Ihren Abgeordneten in der Nationalversammlung soll sie geraten haben, Krawatte zu tragen. Da kommen die Schlagzeilen aus Deutschland ungelegen. Man kann davon ausgehen, dass Le Pen 2027 noch einen Versuch auf die Präsidentschaft unternehmen wird.

Hinzu kommt: In Frankreich prägt den Begriff Remigration schon ein anderer, der rechtsextreme Éric Zemmour, ehemaliger Präsidentschaftskandidat und Le Pens Hauptkonkurrent um Stimmen von rechts außen, auch im Juni bei den Europawahlen. Im Präsidentschaftswahlkampf 2022 schlug Zemmour kurzerhand ein eigenes "Ministerium für Remigration" vor, um "Ausländer auszuweisen, die wir nicht mehr wollen", am besten eine Million Menschen in fünf Jahren.

Marine Le Pen verurteilte das damals im Wahlkampf als ein "zutiefst ungerechtes und antirepublikanisches Konzept", Menschen die französische Staatsbürgerschaft zu entziehen, sei gegen den Rechtsstaat. Marion Maréchal, Le Pens Nichte und inzwischen europäische Spitzenkandidatin von Zemmours Reconquête, zeigte sich hingegen "einverstanden" mit den Plänen, die auf dem Treffen in Potsdam geschmiedet wurden. Das sei schließlich auch das Projekt, das Zemmour verfolge.

Ganz so weit weg, wie Marine Le Pen das gerne hätte, ist das Konzept Remigration nicht von ihrer Partei. In Frankreich wiederholt propagiert hat den Begriff der ehemalige Front-National-Politiker Jean-Yves Le Gallou, inzwischen Anhänger von Zemmours Partei Reconquête. In den Neunzigerjahren warb der Front National, damals noch unter Jean-Marie Le Pen, für eine "Umkehr der Migrationsströme", unter anderem mit einem Plakat, das ein Flugzeug zeigte und den Slogan: "Wenn wir kommen, werden sie gehen."

Zum Ende ihres Schreibens wünscht Weidel Le Pen "viel Kraft und Durchhaltevermögen für den Europawahlkampf". Noch haben sich Le Pen und ihr Lager aber nicht zu dem Brief geäußert.