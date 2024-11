AfD-Wahlprogramm:Ja zu Russland, Gas und Kohle – Nein zur Abtreibung und zur EU

Die AfD -Führung will mit Forderungen nach einer Abkehr von der EU, dem Ende der Klimaschutzpolitik und einer konservativen Wende in der Gesellschaftspolitik im Bundestagswahlkampf punkten. Einen entsprechenden Programmentwurf versandte die Parteizentrale am Donnerstagnachmittag an die Delegierten des geplanten AfD-Bundesparteitags Mitte Januar im sächsischen Riesa. Dort soll das 85-seitige Programm als Leitantrag diskutiert und verabschiedet werden. Es liegt der SZ vor. Im Vergleich zu früheren Programmen verzichtet die AfD auf manches Reizwort wie etwa „Remigration“. Wie stark sich das Land unter einer AfD-Regierung ändern soll, wird dennoch deutlich.

Energie und Wirtschaft

Die schwierige Lage der deutschen Wirtschaft führt die AfD vor allem auf den Ausstieg aus der Kern- und Kohleenergie, die Russlandsanktionen und die Kosten der Migrationspolitik zurück. Die Russlandsanktionen hätten eine bezahlbare Energieversorgung Deutschlands „erheblich gefährdet“, das Land sei damit international nicht mehr wettbewerbsfähig. Die Sanktionen waren EU-weit verhängt worden als Reaktion auf Russlands Angriff auf die Ukraine, um mit dem Handel nicht den Angriffskrieg mitzufinanzieren. Die in Teilen rechtsextremistische AfD fordert dennoch die Wiederherstellung eines „ungestörten Handels mit Russland“, konkret die sofortige Aufhebung der Wirtschaftssanktionen sowie die Instandsetzung der beschädigten Nord Stream-Gaspipelines. Die Partei vertritt damit weiterhin einen russlandfreundlichen Kurs.

EU und Nato

„Wir halten einen Austritt Deutschlands aus der Europäischen Union und die Gründung einer neuen europäischen Gemeinschaft für notwendig“, heißt es im Programmentwurf. Wie hart man sich für einen EU-Austritt ausspricht, war in der Vergangenheit immer wieder umstritten in der Partei. Mit der Formulierung haben sich nun die Hardliner durchgesetzt. Die EU solle ersetzt werden durch eine „Wirtschafts- und Interessengemeinschaft“, einen europäischen Staatenbund. Gewichtige europäische Verbündete für einen solchen Staatenbund sind allerdings nicht in Sicht, Wirtschaftsverbände und Ökonomen warnen vielmehr vor dem hohen Schaden, den ein EU-Austritt Deutschlands anrichten würde. Auch die Asylpolitik will die Partei der EU entwinden und wieder national handhaben, mit Kontrollen und Zurückweisungen an den deutschen Grenzen.

Die Ukraine will die AfD aus EU und Nato draußen halten, man sehe das angegriffene Land als „neutralen Staat“. Das westliche Militärbündnis soll laut Programm langfristig ersetzt werden. Die Mitgliedschaft in der Nato bleibe ein zentrales Element der Sicherheitsstrategie, aber nur „bis zum Aufbau eines unabhängigen und handlungsfähigen europäischen Militärbündnisses“. Das heißt, die Europäer würden den Schutz der US-Truppen aufgeben und müssten allein für ihre Sicherheit sorgen, mit entsprechend höheren Militärausgaben.

Klimaschutz

An den menschengemachten Klimawandel glaubt man bei der AfD nicht, im Programm spottet man über die „angeblich existenzbedrohende Klimakrise“, denn „das Klima kann der Mensch nicht schützen“. Aus dem Pariser Klimaabkommen will die Partei aussteigen, so wie der künftige US-Präsident Donald Trump. Entgegen der breiten Mehrheitsmeinung in der Wissenschaft sieht man „keinen Grund, die notwendige und sinnvolle Nutzung fossiler Energien (also Kohle, Erdgas, Erdöl) zu beschränken oder gar zu verbieten“. Im Gegenteil sollen die Menschen weiter Verbrennerautos fahren und mit (russischem) Gas heizen. Kohlendioxid sei Treiber eines verstärkten globalen Pflanzenwachstums und begünstige damit die Welternährung, so die AfD-These.

Frauen und Gesellschaft

Die gesellschaftliche Entwicklung in der Familien- und Gesellschaftspolitik hält man in der AfD für einen ideologischen Irrweg. Die „angeblich gendergerechte Sprache“ habe „in Deutschland nichts verloren“, in öffentlichen Einrichtungen und staatlichen Stellen will die Partei sie verbieten. Auch beim Recht auf Abtreibungen will sie drastische Einschränkungen durchsetzen. Schwangerschaftsabbrüche müssten die absolute Ausnahme bleiben, „z.B. bei kriminologischer oder medizinischer Indikation“, heißt es im Programm. In den bisher schon vorgeschriebenen Schwangerschaftskonfliktberatungen sollten den Schwangeren Ultraschallaufnahmen des werdenden Kindes gezeigt werden. Schwangerschaftsabbrüche sind derzeit rechtswidrig, sie bleiben aber in den ersten zwölf Wochen straffrei, wenn die Frau sich zuvor beraten lässt.