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AfD-Wahlkampfauftakt Sachsen-AnhaltAlice Weidel will gute Laune verbreiten, doch in der Partei brodelt es

Lesezeit: 4 Min.

AfD-Chefin Alice Weidel ist trotz Krisenstimmung in ihrer Partei um positive Signale bemüht.
AfD-Chefin Alice Weidel ist trotz Krisenstimmung in ihrer Partei um positive Signale bemüht. Jens Schlueter/Getty Images

AfD-Chefin Weidel bemüht sich beim Wahlkampfauftakt in Sachsen-Anhalt um gute Stimmung. Dabei tobt in der Partei gerade ein Machtkampf.

Von Tim Frehler

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Zahlreiche Gäste haben sich schon auf den Weg nach draußen begeben. Da ruft ihnen Matthias Büttner nach: „Bleibt hier. Wir sind doch noch gar nicht richtig fertig.“ Büttner ist Landtagsabgeordneter der AfD in Sachsen-Anhalt, an diesem Samstag ist er aber in anderer Mission unterwegs. Er moderiert den offiziellen Wahlkampfauftakt der AfD in Magdeburg. Und kurz vor dessen Ende hat Büttner noch einen Tagesordnungspunkt auf dem Zettel, der nach den Erfahrungen der vergangenen Tage in der AfD erhebliches Gefahrenpotenzial birgt. Büttner will, dass sie hier in der Magdeburger Messehalle noch die Nationalhymne singen.

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