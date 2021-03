Im Superwahljahr 2021 könnten wegen Corona noch mehr Wahlbriefe als sonst in den Wahlzentralen ankommen.

Die AfD sät immer wieder Zweifel an der Briefwahl und folgt damit einer Taktik des früheren US-Präsidenten. Warum die Partei dadurch das Misstrauen der eigenen Wähler befeuert.

Von Benedict Witzenberger, München

Es klingt nach großer Gefahr für die Demokratie: "Briefwahlen ermöglichen ein hohes Maß an Manipulation", schreibt der AfD-Politiker Stefan Brandner in einer Pressemitteilung. Bereits bei vergangenen Wahlen wären die Ergebnisse der Briefwahl signifikant von denen der Präsenzwahl abgewichen, behauptet der Vize-Bundessprecher der AfD dort. Auch die AfD-Fraktion im Landtag von Sachsen-Anhalt, wo im Juni gewählt werden soll, schürt Misstrauen: Für eine fünfminütige Video-Anzeige auf Facebook, in der vor der Briefwahl gewarnt wird, hat sie mehr als 1000 Euro ausgegeben. Mehr als 200 000 Mal wurde das Video Nutzern angezeigt.