Zum Hauptinhalt springen

AfD in Baden-WürttembergGescheitert am eigenen Anspruch

Lesezeit: 3 Min.

Markus Frohnmaier, Spitzenkandidat der AfD Baden-Württemberg, stellt sich nach Bekanntwerden erster Wahlergebnisse im Stuttgarter Landtag den Fragen der Presse.
Markus Frohnmaier, Spitzenkandidat der AfD Baden-Württemberg, stellt sich nach Bekanntwerden erster Wahlergebnisse im Stuttgarter Landtag den Fragen der Presse. Silas Stein/AFP
  • Die AfD erreicht in Baden-Württemberg mit 18,8 Prozent ihr bestes Ergebnis bei einer Landtagswahl im Westen, verfehlt aber ihr selbst gestecktes Ziel von über 20 Prozent.
  • Spitzenkandidat Markus Frohnmaier gerät wegen seiner USA-Reise im Wahlkampf und Verbindungen zur "German Defence League" in die Kritik. Auch sein Verhältnis zur Parteispitze steht nach der Wahl im Fokus.
  • Laut Wahlanalysen wählten erstmals mehr AfD-Wähler aus Überzeugung als aus Enttäuschung, nur 18 Prozent gaben den Kandidaten als wichtig für ihre Entscheidung an.
Von der Redaktion überprüft

Dieser Text wurde mit der Unterstützung einer generativen künstlichen Intelligenz erstellt. Lesen Sie mehr über unseren Umgang mit KI.

Fanden Sie diese Zusammenfassung hilfreich?
Mehr Feedback geben

Die AfD erzielt in Baden-Württemberg ihr bestes Ergebnis bei einer Landtagswahl im Westen. Sie hatte sich aber deutlich mehr vorgenommen. Spitzenkandidat Markus Frohnmaier muss unangenehme Fragen beantworten.

Von Tim Frehler, Berlin

18,8 Prozent sind es für die AfD in Baden-Württemberg am Ende geworden. Ihr Ergebnis aus dem Jahr 2021 hat sie damit mehr als verdoppelt. Als drittstärkste Kraft wird sie die größte Oppositionsfraktion im Stuttgarter Landtag stellen. Parteichef Tino Chrupalla erklärte am Sonntag daher prompt: „Wir sind der Gewinner des Abends.“ An dieser Einschätzung ist auf den ersten Blick einiges dran, auch weil die AfD ihr bestes Ergebnis bei einer Landtagswahl im Westen eingefahren und im Wahlkreis Mannheim I ihr erstes Direktmandat in Westdeutschland gewonnen hat. Doch der eigene Anspruch war ein anderer.

Von 25 Prozent und mehr träumte Spitzenkandidat Markus Frohnmaier im November. Parteichef Chrupalla gab beim Wahlkampfendspurt am Donnerstag in Rottweil „20 Prozent plus“ als Ziel aus. Das hat seine Partei nun verfehlt. Im Vergleich zum Ergebnis bei der vergangenen Bundestagswahl hat sie sich sogar verschlechtert. Dabei ist Baden-Württemberg zwar ein westdeutsches Bundesland, für die AfD aber kein komplett holpriges Gelände. Bei der Landtagswahl vor zehn Jahren erreichte sie aus dem Stand heraus 15,1 Prozent. Diesen Wert hat sie jetzt zwar übertroffen, inzwischen liegt die Partei in bundesweiten Umfragewerten aber bei 25 Prozent. Und im Autoland Baden-Württemberg hat sich die Angst vor dem wirtschaftlichen Abstieg ausgebreitet, was der AfD in die Karten spielen sollte.

Deutliche Kritik von den Parteikollegen aus Thüringen

„Alles andere als ein überragendes Ergebnis“ in Baden-Württemberg werde „viele zum Teil sehr unangenehme Fragen aufwerfen“, schrieb der Thüringer Bundestagsabgeordnete und Höcke-Vertraute Torben Braga vor Kurzem auf der Plattform X. Diesen Fragen muss sich nun vor allem Markus Frohnmaier stellen. Der kandidierte gar nicht für den Landtag und wollte nur nach Stuttgart wechseln, wenn er Ministerpräsident wird. Wenige Tage vor der Wahl wurde zudem bekannt, dass nicht nur seine Frau bei einem Bundestagsabgeordneten aus Baden-Württemberg arbeitet, sondern seine Wahlkampfmanagerin – ebenfalls Bundestagsabgeordnete aus dem Südwesten – Frohnmaiers Vater beschäftigt.

Auch seine Schwester war vor einigen Jahren bei einem AfD-Landtagsabgeordneten tätig. Recherchen der Süddeutschen Zeitung ergaben, dass er einen ehemaligen Aktivisten der islamfeindlichen und gewaltbereiten „German Defence League“ als Leiter seines Wahlkreisbüros angestellt hat und Frohnmaier ebenfalls bei der „German Defence League“ aktiv war. Auf der Seite der Organisation wurde er 2011 als Ansprechpartner für „Allgemeines“ genannt. Über seinen Anwalt ließ er mitteilen, „niemals Mitglied“ der Organisation gewesen zu sein und dort „zu keiner Zeit“ ein Amt innegehabt zu haben. Zu seinem Angestellten wollte Frohnmaier laut seinem Anwalt „derzeit keine Auskunft“ geben. Der Mitarbeiter teilte mit, er sei nie Mitglied der „German Defence League“ gewesen.

SZ-Veranstaltung
:Gefährdete Demokratie – Welche Wege aus der Krise gibt es?

Ob in den USA oder in Deutschland: Die westlichen Demokratien sind gefährdet. Welche Antworten gibt es auf die Bedrohungen von Innen und Außen? Darüber sprechen Ronen Steinke und Carolin Emcke am 25. März in Berlin.

In der heißen Phase des Wahlkampfes hielt Frohnmaier es auch für wichtiger, in den USA um die Gunst der Maga-Bewegung zu werben als daheim um Stimmen. Zum Wahlkampfabschluss nach Rottweil schickte er nur eine Videobotschaft. Zuletzt geriet daher auch sein Verhältnis zur Parteispitze in den Fokus. Weder Alice Weidel noch Tino Chrupalla erwähnten den eigenen Spitzenkandidaten bei ihren Auftritten in Rottweil. Gefragt nach Frohnmaiers USA-Reise wirkte Weidel am Sonntagabend wenig begeistert. „Er wird schon seine Gründe dafür gehabt haben“, sagte sie im ZDF.

Der AfD fehlte in Baden-Württemberg eine Machtoption, niemand wollte mit ihr koalieren

Eine gemeinsame Wahlnachlese von Bundes- und Landesspitze am Montag wurde kurzfristig abgesagt. Im ZDF verwies Weidel auf „organisatorische Gründe“ und „Raumprobleme“. Frohnmaier und sein Co-Landeschef Emil Sänze traten am Morgen jedenfalls allein vor die Presse. Dort betonte Frohnmaier, seine Partei habe ein „großartiges Ergebnis eingefahren“ und verwies darauf, der Wahlkampf sei zuletzt stark auf „Özdemir und Hagel verengt worden“. Das könnte einer der Gründe gewesen sein, warum die AfD hinter ihren Ansprüchen zurückblieb. Außerdem fehlt ihr im Südwesten eine Machtoption, weil mit ihr niemand koalieren will.

Schaut man sich die Wahlanalysen an, fällt auf, dass die AfD besonders stark unter Arbeitern abgeschnitten hat. Unter ihren Wählern sind außerdem prozentual mehr Männer als Frauen, anteilig schnitt die Partei am besten bei Menschen mittleren Alters ab. Interessant ist auch, warum die Befragten für die Partei stimmten, die vom Verfassungsschutz in Baden-Württemberg als rechtsextremistischer Verdachtsfall eingestuft wird. Laut einer Analyse von Infratest Dimap sagten erstmals bei einer Landtagswahl in Baden-Württemberg mehr AfD-Wähler, sie hätten die Partei aus Überzeugung gewählt als aus Enttäuschung.

Für große Teile der AfD-Wähler (65 Prozent) war das Programm entscheidend, zehn Prozent gaben „langfristige Parteibindung“ an. Nur 18 Prozent sagten, der Kandidat sei wichtig für ihre Wahlentscheidung gewesen. In einer Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen, die wenige Tage vor der Wahl erschien, sagten nur acht Prozent der Befragten – und damit weniger als die Hälfte der potenziellen AfD-Wähler – sie hätten am liebsten Markus Frohnmaier als Ministerpräsidenten. All das deutet auf den umgekehrten Özdemir-Effekt hin: Die Wähler der AfD wählten eher die Partei, weniger den Kandidaten Frohnmaier.

© SZ - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

ExklusivAfD in Baden-Württemberg
:Die zwei Gesichter des Markus F.

Markus Frohnmaier, AfD-Spitzenkandidat in Baden-Württemberg, will Ministerpräsident werden. Dafür hat er seine Biografie geschönt. Es geht um Russland, rechtsextreme Kontakte und ein angebliches Familienleben in der schwäbischen Provinz.

SZ PlusVon Karolin Arnold, Sebastian Erb, Tim Frehler, Roland Muschel und Roland Preuß

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite