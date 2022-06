Bei der AfD kommt Bewegung in das Thema Parteispitze. Der Thüringer Landeschef, Björn Höcke (Foto: dpa), will die Zahl der möglichen Vorsitzenden der Bundespartei reduzieren. Das geht aus einer vorläufigen Fassung des Antragsbuchs für den dreitägigen Bundesparteitag der AfD hervor, der am 17. Juni in Riesa beginnt. In dem von Höcke und vier weiteren Delegierten formulierten Antrag zur Satzung heißt es wörtlich, der Bundesvorstand solle künftig aus "einem oder zwei Bundessprechern" bestehen. In der aktuell gültigen Fassung ist von zwei oder drei Bundessprechern die Rede. Seit dem Parteiaustritt des langjährigen Vorsitzenden Jörg Meuthen im Januar steht Tino Chrupalla alleine an der Spitze der AfD. Höcke schließt eine Bewerbung für den Chefposten nicht aus. Der AfD-Bundestagsabgeordnete Joachim Wundrak schlug derweil seinen Fraktionskollegen Norbert Kleinwächter als Vorsitzenden vor. Dieser überlegt nach eigenen Angaben noch.