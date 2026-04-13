Der AfD-Verteidigungspolitiker Rüdiger Lucassen ist von seinen Ämtern als Leiter des Arbeitskreises Verteidigung, als verteidigungspolitischer Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion und als Obmann im Verteidigungsausschuss mit sofortiger Wirkung zurückgetreten. Ein entsprechendes Schreiben Lucassens an den Fraktionsvorstand vom Montag liegt der Süddeutschen Zeitung vor. Seine Aufgaben als ordentliches Mitglied in Arbeitskreis und Ausschuss werde er aber weiterhin wahrnehmen, schreibt Lucassen.
SicherheitspolitikAfD-Verteidigungspolitiker Lucassen tritt zurück
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Rüdiger Lucassen legt sein Amt als verteidigungspolitischer Sprecher der AfD und zwei weitere Posten nieder. Weil er mit Alleingängen seine Kollegen verärgert hatte, drohte ihm die Abwahl.
Von Tim Frehler, Berlin
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