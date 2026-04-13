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SicherheitspolitikAfD-Verteidigungspolitiker Lucassen tritt zurück

Lesezeit: 4 Min.

Rüdiger Lucassen bei einer Rede im Bundestag über die Wehrpflicht. Anders als Björn Höcke ist er entschieden dafür.
Rüdiger Lucassen bei einer Rede im Bundestag über die Wehrpflicht. Anders als Björn Höcke ist er entschieden dafür. Sebastian Christoph Gollnow/DPA

Rüdiger Lucassen legt sein Amt als verteidigungspolitischer Sprecher der AfD und zwei weitere Posten nieder. Weil er mit Alleingängen seine Kollegen verärgert hatte, drohte ihm die Abwahl.

Von Tim Frehler, Berlin

Der AfD-Verteidigungspolitiker Rüdiger Lucassen ist von seinen Ämtern als Leiter des Arbeitskreises Verteidigung, als verteidigungspolitischer Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion und als Obmann im Verteidigungsausschuss mit sofortiger Wirkung zurückgetreten. Ein entsprechendes Schreiben Lucassens an den Fraktionsvorstand vom Montag liegt der Süddeutschen Zeitung vor. Seine Aufgaben als ordentliches Mitglied in Arbeitskreis und Ausschuss werde er aber weiterhin wahrnehmen, schreibt Lucassen.

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