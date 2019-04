2. April 2019, 22:05 Uhr AfD-Vergangenheit Frauke Petry verurteilt

Die frühere Bundessprecherin der AfD ist wegen fahrlässigen Falscheids zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Damit ist sie nicht vorbestraft.

Die frühere Bundessprecherin der AfD, Frauke Petry, ist am Dienstag wegen fahrlässigen Falscheids zu 6000 Euro Geldstrafe verurteilt worden . Damit folgte der Richter am Landgericht Dresden der Staatsanwaltschaft, die nach der Beweisaufnahme vom ursprünglichen Vorwurf des vorsätzlichen Meineids abgerückt war. Allerdings fiel die Geldstrafe deutlich geringer aus als von der Staatsanwaltschaft gefordert. Mit dem Urteil kann Petry ihre Mandate als Abgeordnete im Land- und Bundestag behalten. Im Falle einer Verurteilung wegen Meineides hätte ihr der Verlust der Wählbarkeit und damit ihrer politischen Ämter gedroht. Sie gilt nun auch nicht als vorbestraft. Petry war vorgeworfen worden, im November 2015 vor dem Wahlprüfungsausschuss des Sächsischen Landtags unter Eid falsch ausgesagt zu haben. Es war dabei um die zweifelhafte Rolle von Darlehensverträgen im AfD-Wahlkampf gegangen. Die Verteidigung, die den Freispruch Petrys angestrebt hatte, kündigte an, Revision gegen das Urteil einzulegen.