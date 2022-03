Von Jens Schneider

Das Bundesamt für Verfassungsschutz darf die AfD einer Entscheidung des Kölner Verwaltungsgerichts zufolge als rechtsextremistischen Verdachtsfall einordnen. Eine entsprechende Klage der AfD werde abgewiesen, erklärte das Gericht am Dienstag. Damit darf der Bundesverfassungsschutz die Partei dementsprechend mit nachrichtendienstlichen Mitteln beobachten. Die AfD hatte gegen diese Entscheidung des Verfassungsschutzes im vergangenen Jahr geklagt.

In der mündlichen Verhandlung setzte sich das Gericht mit mehreren Klagen der AfD gegen das Bundesamt für Verfassungsschutz auseinander, das in Köln seinen Sitz hat. Das Verfahren fand in der Kölner Messe statt, um trotz der Corona-Pandemie eine angemessene Beteiligung der Öffentlichkeit an dem Verfahren zu ermöglichen. Auch der AfD-Vorsitzende Tino Chrupalla war zur Verhandlung nach Köln gekommen. Das Verfahren geht auf Klagen der AfD aus dem vergangenen Jahr zurück.

Anfang 2021 war bekannt geworden, dass der Bundesverfassungsschutz die seit 2017 im Bundestag vertretene AfD insgesamt wegen rechtsextremer Bestrebungen als sogenannten Verdachtsfall einstufen wollte. Der Verfassungsschutz hatte zuvor umfangreiches Aktenmaterial über die Partei und einige ihrer führenden Mitglieder zusammengetragen. Nach dieser Einstufung wäre der Einsatz von nachrichtendienstlichen Mitteln bei der Beobachtung der AfD zulässig.

Die AfD reichte umgehend Klage dagegen ein und erwirkte zudem in einem Eilantrag, dass der Inlandsgeheimdienst seine Einschätzungen zur AfD vorerst nicht kommunizieren dürfe. Die Partei beklagte seinerzeit, sie würde durch das Bekanntwerden der Einschätzungen des Verfassungsschutzes einen Nachteil bei der Bundestagswahl erleiden. Das Verwaltungsgericht entschied im Frühjahr des vergangenen Jahres zunächst, dass der Verfassungsschutz die AfD bis zu einer Entscheidung im Verfahren nicht als Verdachtsfall einstufen dürfe.

Die Folgen für die AfD sind groß

Die Entscheidung ist für die AfD von großer Bedeutung, weil sie mit schwerwiegenden Konsequenzen für die Partei und ihre Mitglieder verbunden ist. Eine Einstufung als Verdachtsfall bedeutet, dass die Partei mit Hilfe von nachrichtendienstlichen Mitteln beobachtet werden kann, der Verfassungsschutz auch V-Leute in ihren Reihen anwerben und nutzen darf, um Informationen über die Partei zu sammeln. Die Parteispitze befürchtet zudem einen Exodus vor allem von Beamten aus ihren Reihen, weil die bei einer für die AfD negativen Entscheidung eventuell mit beruflichen Konsequenzen rechnen müssten.

Die Partei widersprach der Einschätzung des Verfassungsschutzes entschieden und legte ihrerseits umfangreiche Schriftsätze vor. Die Partei sei nicht extremistisch, erklärte ihr Vorsitzender Tino Chrupalla. Die AfD verwies unter anderem darauf, dass der als rechtsextrem eingestufte sogenannte "Flügel", den der Thüringer AfD-Politiker Björn Höcke gegründet hatte, inzwischen aufgelöst sei.

Der Verfassungsschutz argumentierte dagegen, dass der "Flügel" zwar tatsächlich formal aufgelöst worden sei, seine Mitglieder aber weiter der AfD angehörten und die Partei prägten. Seit März 2020 wird das formal aufgelöste Netzwerk um den Thüringer AfD-Landeschef Höcke vom Verfassungsschutz als rechtsextremistische Bestrebung beobachtet.

Der Verfassungsschutz argumentierte auch mit Äußerungen des früheren AfD-Parteichefs Jörg Meuthen. Meuthens Parteiaustritt zeige, dass sich der sogenannte Flügel innerhalb der Partei mehr und mehr durchsetze. Der langjährige Vorsitzende hatte seinen Austritt vor wenigen Wochen damit begründet, dass die AfD immer weiter nach rechts gerückt sei. So stellte der frühere Vorsitzende hatte fest, dass viele Parteimitglieder durch eine Verachtung für Andersdenkende geprägt seien.

Die Vertreter der AfD hielten dagegen, der thüringische AfD-Chef und Flügel-Begründer Björn Höcke bekomme zwar jede Menge mediale Aufmerksamkeit, er führe aber nur einen einzigen Landesverband. Die Führung der Gesamtpartei habe Höcke nie angestrebt - er wisse auch, dass er dafür keine Mehrheit hinter sich hätte, so AfD-Chef Chrupalla.

Der Verfassungsschutz sah auch unabhängig vom rechten Flügel der AfD in der Gesamtpartei verfassungsfeindliche Bestrebungen. Immer wieder zeige sich, so die Argumentation, dass die AfD ein Volksverständnis habe, das mit dem Grundgesetz nicht zu vereinbaren sei.

Vor dem Verwaltungsgericht Köln sollte es um insgesamt vier Klagen der AfD gehen. Sie wollte sich unter anderem auch gegen die Einstufung ihrer Jugendorganisation "Junge Alternative" als Verdachtsfall zur Wehr setzen. Es handelt sich um die Entscheidung in erster Instanz.