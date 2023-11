Von Christoph Koopmann

Die Beamten des Verfassungsschutzes in Magdeburg hatten in den vergangenen Monaten viel zu tun. Sie haben zusammengetragen, was sie über die Entwicklungen im sachsen-anhaltinischen Landesverband der AfD finden konnten. Am Dienstag gab Landesverfassungsschutzchef Jochen Hollmann dann seine neue Einschätzung bekannt: Die Landespartei gilt jetzt als "gesichert rechtsextremistische Bestrebung". Schon seit Jahren befassen sich Verfassungsschützer in Bund und Ländern mit der Rechtsaußenpartei. Und bald steht ein wegweisender Gerichtstermin an, wie ebenfalls am Dienstag bekannt wurde. Die wichtigsten Fragen und Antworten.