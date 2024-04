Von Christoph Koopmann, Münster

Südtirol ist eine Wucht. Fantastische Bergpanoramen, die urigen Hütten, das gute Essen, man könnte so vieles aufzählen, aber all das lässt Maximilian Krah jetzt mal beiseite. Er findet an dieser norditalienischen Provinz mit ihrer sehr engen Bindung an die Nachbarn in Österreich und den vielen Deutschsprachigen nämlich noch etwas anderes ganz besonders schön. In Südtirol, sagt er, achteten sie darauf, "die Südtiroler Kultur im Alltagsleben präsent zu halten" und trotzdem die anderen italienischen Staatsbürger dort nicht zu diskriminieren. So ungefähr stelle er sich das auch für Deutschland vor, sagt Krah, der AfD-Spitzenkandidat für die Europawahl im Juni. Die "deutsche Leitkultur", wie es die CDU doch so schön sage, möge man bewahren, was nicht bedeute, "Menschen anderer Volkszugehörigkeit" schlechterzustellen.