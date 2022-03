Von Ronen Steinke, Köln

Jagt der Verfassungsschutz ein Phantom? Schon seit Januar 2019 stuft das Bundesamt für Verfassungsschutz den sogenannten Flügel der AfD, ein informelles Netzwerk der Völkischen in der Partei, als Beobachtungsobjekt ein. Das heißt: Der Geheimdienst hat diese Gruppe im Visier. Aber schon im April 2020 hat sich der Flügel aufgelöst, zumindest offiziell. Der thüringische Rechtsaußen Björn Höcke persönlich hat das damals mitverkündet.

In Köln legt deshalb am Dienstagmittag ein Richter die Stirn in Falten. Michael Huschens sitzt der 13. Kammer des Verwaltungsgerichts vor. Er blickt in Richtung der Vertreter des Bundesamts für Verfassungsschutz, die ihm Rede und Antwort stehen müssen. Er hat eine Frage. Wie, bitte, kann der Verfassungsschutz eine Gruppe beobachten, die gar nicht mehr existiert?

Der Verfassungsschutz hat eine Erklärung, er hat sie schon öfter vorgebracht: Der Dienst ist der Meinung, der "Flügel" in der AfD habe sich nur zum Schein aufgelöst. In Wahrheit existiere das Höcke-Netzwerk noch immer. Die Selbstauflösung sei nur Augenwischerei gewesen, um dem heranrückenden Verfassungsschutz zu entkommen, und manche Flügel-Leute würden zumindest privat und informell auch weiterhin vom Flügel sprechen.

Aber: "Diese Gewissheit haben wir nicht finden können", sagt Richter Huschens. Es ist ein harter, kritischer Satz in Richtung des Verfassungsschutzes. Es wird nicht der einzige bleiben in dieser Gerichtsverhandlung. Der Verfassungsschutz trägt für alle seine Behauptungen die "Beweislast", so hat der Richter deutlich gemacht. Und der Dienst hat bereits mehr als 130 Leitz-Ordner an Aktenmaterial an das Gericht geschickt. Offenbar ohne in allen Punkten zu überzeugen.

"Wenn man ein Erdreich hat, das nach Öl riecht, kann man Probebohrungen vornehmen."

Es geht um eine der heikelsten Entscheidungen aus der Welt der Nachrichtendienste, um eine Frage, die die Demokratie im Kern betrifft. Darf und soll das Bundesamt für Verfassungsschutz die AfD beobachten? Darf und soll der Inlandsgeheimdienst eine Oppositionspartei mit fünf Millionen Wählern an den Pranger stellen und sie in die Sorge versetzen, dass jetzt Spione ihnen zu Leibe rücken, Telefonate abhören, E-Mails abfangen, V-Leute einsetzen?

Zu entscheiden hat dies keines der obersten Gerichte der Republik. Sondern es ist die 13. Kammer des Verwaltungsgerichts in Köln, weil dort das Bundesamt für Verfassungsschutz zufällig seinen Hauptsitz hat. Es sind vier Richterinnen und Richter nebst vier Laien auf der Richterbank, die am Dienstag in einem angemieteten Saal der Kölner Messe ein ganzes Bündel an AfD-Fällen verhandeln.

Die AfD hat geklagt. Sie wehrt sich gegen die Einstufung des Flügels als sogenannte gesichert extremistische Bestrebung, das heißt: als Objekt der Beobachtung mit geheimdienstlichen Mitteln. Sie wehrt sich auch gegen die Einstufung der gesamten Partei als sogenannten Verdachtsfall. Verdachtsfall, das erläutert der Vorsitzende Richter so: Es gebe noch keine Gewissheit, dass eine Partei wirklich demokratiefeindlich sei. Aber: "Wenn man ein Erdreich hat, das nach Öl riecht, kann man Probebohrungen vornehmen."

Die Diskussion um den Flügel führt also direkt zum Kern des Verfahrens. Der Anwalt des Bundesamts, Wolfgang Roth, bietet dem Gericht diese Erklärung an: Es sei schon möglich, dass der Flügel in Wahrheit nicht weiter zusammenhalte. Dass er seit 2020 zerfranse und auseinanderstrebe, dass er gewissermaßen in der AfD "diffundiere", anstatt als eigenständige Struktur weiter zu existieren. Solange das "unklar" bleibe, müsse der Verfassungsschutz aber hinsehen, argumentiert er.

Kritisch fragt der Richter auch, wie der Verfassungsschutz überhaupt seinen zentralen Vorwurf gegen die AfD begründe. Dieser Vorwurf lautet, die AfD wolle Menschen mit Migrationshintergrund zu Bürgern zweiter Klasse degradieren. Dies zeige sich zwischen den Zeilen, so trägt der Verfassungsschutz-Anwalt Roth vor - etwa, wenn der thüringische Landesvorsitzende Höcke die "Vermischung" von "Völkern" als deren "Abstieg" bezeichne. Oder wenn der AfD-Landtagsabgeordnete Hans-Thomas Tillschneider in Sachsen-Anhalt die russische Fußball-Nationalmannschaft lobe, weil diese im Gegensatz zur deutschen nicht von Spielern mit Migrationshintergrund geprägt werde.

Parteichef Tino Chrupalla sitzt neben dem Anwalt in der ersten Reihe

Hier geht es um eine Grundsatzfrage. Richter Huschens sagt den Satz: "Dem Grundgesetz liegt ein ausschließlich an ethnischen Kategorien ausgerichteter Volksbegriff nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts fern." Übersetzt heißt das: Wenn Rassismus bei der AfD wirklich Programm sein sollte, dann könne man dies als Angriff auf die Verfassung werten, vor allem auf die Menschenwürde und die Gleichheitsgarantie.

Der Richter lässt dann aber auch den Anwalt der AfD, der neben dem Parteichef Tino Chrupalla in der ersten Reihe sitzt, eine ausführliche Differenzierung vortragen. "Ausschließlich" an ethnischen Kategorien ausgerichtet zu sein, ist das eine. Das gehe natürlich nicht. Der Blick auf die Ethnie als ein Kriterium neben anderen, um das deutsche "Volk" zu definieren, sei dem deutschen Recht aber durchaus nicht fremd.

Der AfD-Anwalt zählt auf: Im Staatsangehörigkeitsgesetz gebe es Regeln, wonach ein Ausländer sich "in deutsche Lebensverhältnisse" eingliedern müsse, in gängigen juristischen Kommentaren werde auf die "angestammte" Bevölkerung rekurriert. In Kommentaren zum Grundgesetz sei immer wieder auch von "historisch gewachsener Gemeinschaft" die Rede, von "landsmannschaftlicher Verbundenheit". Selbst das Bundesverfassungsgericht habe in einer Entscheidung im Jahr 1993, bei der es um die Übertragung von Kompetenzen auf die EU ging, davon gesprochen, dass in Staaten relativ "homogene" Gesellschaften lebten. Der Anwalt fragt: Soll das gänzlich tabu sein, bloß weil es auch die AfD vorbringt?

Eine Antwort wird das Verwaltungsgericht in seinem Urteil geben, das für spätestens Mittwoch erwartet wird. Normalerweise hat so eine Klage keine "aufschiebende Wirkung", das heißt, sie hält den Verfassungsschutz nicht davon ab, schon mal loszulegen. Bei der AfD aber ist es anders: Zur Überraschung so gut wie aller Beobachter und auch erfahrener Juristen in der Bundesregierung befahlen die Kölner Richter im vergangenen Jahr dem Verfassungsschutz, den Einsatz nachrichtendienstlicher Mittel gegen die AfD zu stoppen, bis alles geklärt sei. Seit einem Jahr ist deshalb der Dienst zum Warten auf dieses Urteil verurteilt.