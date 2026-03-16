Mit Stürmen kennen sie sich aus an der Ostsee, sie ziehen heran und wieder ab. Manchmal nehmen die Wellen etwas mit vom Land. Es gilt, Vorkehrungen zu treffen, um das zu verhindern. Küstenschutz und Politik, das sind zwei verschiedene Dinge. Doch wer sich umhört in Mecklenburg-Vorpommern – unter Ehrenamtlern, in Demokratievereinen, im Schweriner Landtag –, dem begegnet gerade häufiger die Formulierung, man müsse das Land „sturmfest“ bekommen, sechs Monate vor der Landtagswahl dort.