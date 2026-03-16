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Mecklenburg-VorpommernWie wird die Verfassung „sturmfest“ gegen die AfD?

Lesezeit: 4 Min.

Nicht auszudenken, wenn nach der Wahl alles im Chaos versinkt: dunkle Wolken über dem Schweriner Schloss, wo der Landtag sitzt.
Nicht auszudenken, wenn nach der Wahl alles im Chaos versinkt: dunkle Wolken über dem Schweriner Schloss, wo der Landtag sitzt. Daniel Bockwoldt/DPA

Die rot-rote Landesregierung in Mecklenburg-Vorpommern will staatliche Institutionen vor einer Blockade durch die AfD schützen. Doch die CDU zieht nicht mit.

Von Ulrike Nimz, Hamburg

Mit Stürmen kennen sie sich aus an der Ostsee, sie ziehen heran und wieder ab. Manchmal nehmen die Wellen etwas mit vom Land. Es gilt, Vorkehrungen zu treffen, um das zu verhindern. Küstenschutz und Politik, das sind zwei verschiedene Dinge. Doch wer sich umhört in Mecklenburg-Vorpommern – unter Ehrenamtlern, in Demokratievereinen, im Schweriner Landtag –, dem begegnet gerade häufiger die Formulierung, man müsse das Land „sturmfest“ bekommen, sechs Monate vor der Landtagswahl dort.

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