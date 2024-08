Von Tim Frehler

Der Brief vom Finanzamt kam im November. Empfangen und geöffnet hat ihn Gregor Gallner, Gewerkschaftssekretär beim DGB und Leiter von „Ran“ e. V., dem Förderverein der Gewerkschaftsjugend in Thüringen. Der betreibt ein Jugendbüro in Erfurt, organisiert Filmabende, Konzerte, „wir gehen aber auch in Schulen und machen dort Projekttage zum Thema Berufsorientierung“, sagt Gallner. Auch an Demonstrationen hat sich „Ran“ beteiligt, etwa gegen den Krieg in der Ukraine, gegen Kurzzeit-Ministerpräsident Thomas Kemmerich (FDP) oder aus Anlass des 1. Mai.