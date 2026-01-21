Zum Hauptinhalt springen

AfDVerdacht auf Examensfälschung

Wegen mutmaßlich gefälschter Hochschulabschlüsse will die Staatsanwaltschaft Aachen einen Strafbefehl über 13 500 Euro gegen den nordrhein-westfälischen AfD-Landtagsabgeordneten Klaus Esser beantragen. Für den Vorgang soll die Immunität des Abgeordneten temporär aufgehoben werden, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur. Der Strafbefehl bezieht sich auf ein gefälschtes Zeugnis über das Bestehen des ersten juristischen Staatsexamens und das unbefugte Führen eines Titels („Master of Laws“). Der AfD-Politiker sprach am Mittwoch von einer „organisierten Schmutzkampagne“ und „parteiinternen Denunzianten“.

© SZ/dpa - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite