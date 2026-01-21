Wegen mutmaßlich gefälschter Hochschulabschlüsse will die Staatsanwaltschaft Aachen einen Strafbefehl über 13 500 Euro gegen den nordrhein-westfälischen AfD-Landtagsabgeordneten Klaus Esser beantragen. Für den Vorgang soll die Immunität des Abgeordneten temporär aufgehoben werden, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur. Der Strafbefehl bezieht sich auf ein gefälschtes Zeugnis über das Bestehen des ersten juristischen Staatsexamens und das unbefugte Führen eines Titels („Master of Laws“). Der AfD-Politiker sprach am Mittwoch von einer „organisierten Schmutzkampagne“ und „parteiinternen Denunzianten“.