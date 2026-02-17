Die Tage nach der Münchner Sicherheitskonferenz sind für Europas Politiker ein wenig so, wie es der heutige Fastnachtsdienstag für Karnevalisten ist. Ja, man hatte aufregende Zeiten, aber jetzt ist man doch müde. Schön wäre etwas Abstand von diesen Wahnsinnigen, die die Party mal wieder gesprengt haben, also im Fall der Sicherheitskonferenz von den Amerikanern.

Eine Möglichkeit dafür bieten Reisen in fernere Weltregionen. Der französische Präsident Emmanuel Macron ist heute folglich in Indien. Er besucht in Neu-Delhi einen Gipfel zur künstlichen Intelligenz. Auch der deutsche Digitalminister Karsten Wildberger fährt dorthin.

Der Amerikaner aber, der die Deutschen zuletzt so sehr beschäftigt hat, Außenminister Marco Rubio, hat zuvor noch ein weiteres Mal provoziert. Von München aus brach er erst zu Robert Fico in die Slowakei auf, gestern war er dann auch bei Viktor Orbán in Ungarn. Rubio und Orbán riefen ein „goldenes Zeitalter“ ihrer bilateralen Beziehungen aus. Das zeigt, welches Europa die USA wollen, kommentiert mein Kollege Nicolas Richter.

Wenn Sie nach diesen Nachrichten eine Extraportion Resilienz benötigen, dann finden Sie diese heute womöglich an ungeahnter Stelle. Nämlich bei Gisèle Pelicot. Wer viel im Netz unterwegs ist, hat sie schon gesehen: die Interviews mit der Französin, die anlässlich ihres Buchs gerade erscheinen. Stark und nahbar zugleich wirkt sie darin.

Eigentlich unfassbar, wie man nach dieser Geschichte der öffentlich diskutierten vielfachen Vergewaltigung solch eine Sicherheit ausstrahlen kann. Meine Kollegin Johanna Adorján hat Pelicot getroffen und einen Text über die Begegnung geschrieben, in dem man ihr wirklich näherkommt. Sie wolle keine Ikone sein, sagt Pelicot, aber es ist ihr offenbar ein Anliegen, Hoffnung zu verbreiten: „Seht her, möchte ich sagen, wenn Madame Pelicot das überstanden hat, dann schafft ihr das auch“, sagt sie. Der Titel ihres Buchs lautet auf Französisch übrigens: „Et la joie de vivre“. Lesenswert.

Was heute wichtig ist

EXKLUSIV Verfassungsschutz: Geheimdienste fürchten, „blind und taub“ gegenüber der AfD zu werden. In deutschen Sicherheitsbehörden wird hinter vorgehaltener Hand eindringlich vor einem AfD-Verbotsverfahren gewarnt. Selbst dessen Befürworter sagen, das Verfahren käme jetzt zur Unzeit – die Ermittler müssten während eines Verfahrens auf den geheimen Einsatz sogenannter V-Leute und verdeckter Ermittler schlagartig verzichten. Zum Artikel

EXKLUSIV Autoindustrie: Machtkampf zwischen IG Metall und Management in Elon Musks Tesla-Werk. Die IG Metall klagt über „Knochenjobs“ im Tesla-Werk in Grünheide und strebt jetzt nach der Mehrheit im Betriebsrat. Die Gewerkschaft legt einen Zehn-Punkte-Plan für bessere Arbeitsbedingungen vor, der der SZ vorliegt. Unter anderem fordern sie: „Schluss mit der Vetternwirtschaft“. Zum Artikel

Bundeswehr bekommt Ausbilder aus der Ukraine. Ukrainische Ausbilder sollen ihre Fronterfahrung direkt in deutsche Truppenschulen bringen. Die ukrainischen Soldaten haben mehr Erfahrung in der Bekämpfung von Drohnen und bei der schnellen Integration moderner Führungstechnologien. Zum Liveblog zur Bundespolitik

Hamas nutzte Emojis offenbar als Startsignal für Überfall auf Israel. Vor dem brutalen Überfall auf Israel mit über 1200 Toten und 250 Verschleppten sind Hamas-Kämpfer laut israelischen Medien mit einfachen Emojis mobilisiert worden. Um welche Emojis es sich handelte, ist noch nicht bekannt. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen

Olympische Winterspiele

Gold verpasst, Bronze gewonnen. Für das deutsche Eiskunstlaufduo Minerva Fabienne Hase und Nikita Volodin hat es zur Bronze-Medaille gereicht – die Hoffnung auf Gold ist geplatzt, die Konkurrenz aus Japan war zu stark. Zum Artikel

Gold verpasst, Silber gewonnen. Bis zum vierten Lauf im Monoschlitten führt Bobpilotin Laura Nolte – dann entreißt ihr die Grande Dame des Bobsports, Elana Meyers Taylor, mit 41 Jahren um 0,04 Sekunden den Olympiasieg. Noltes große Chance im Zweierbob kommt noch. Zum Artikel

Die Fachbriefings von SZ Dossier – mit SZ Pro-Abo

Dossier Digitalwende: Wildbergers Agenda für eine globale KI-Governance. Vor dem Abflug zum KI-Gipfel in Indien: Das Digitalministerium will klare Mindeststandards für Sicherheit, Transparenz und Verantwortlichkeit sowie einen interoperable Rahmen, der mit EU‑Recht kompatibel ist. Auch wichtig: Warum die deutsche Cyberbehörde BSI eine Doppelstrategie bei der digitalen Souveränität fährt. Zum Briefing

Dossier Geoökonomie: Wie Europa aus der Lieferketten-Abhängigkeit herauskommt. Europa will resilienter werden. Von Chips bis Mineralien ist die EU gefährlich abhängig – mal von den USA, mal von China. Obwohl der Kontinent investiert und es viele kluge Strategien gibt, hakt es bei der Umsetzung. Denn echte Widerstandsfähigkeit verlangt politische Grundsatzentscheidungen. Zum Briefing