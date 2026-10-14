Das Bundesverfassungsgericht kann sich mit der Verfassungstreue der AfD erst befassen, wenn es dazu beauftragt wird. Doch die Politik zögert. Ein Überblick über Positionen, Petitionen und Erfolgschancen.

Ist die AfD so gefährlich für die deutsche Demokratie, dass sie verboten werden muss? Nach den Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern wird wieder verstärkt diskutiert, ob man diese Frage dem Bundesverfassungsgericht vorlegen sollte. Nur Bundestag, Bundesrat oder die Bundesregierung sind berechtigt, das dafür notwendige Verfahren einzuleiten. Doch alle drei Organe zögern. Ein Überblick über den aktuellen Stand der Debatte.