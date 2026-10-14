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Schutz vor VerfassungsfeindenKommt Bewegung in die Debatte um ein AfD-Verbotsverfahren?

Lesezeit: 5 Min.

Als sich am Abend des 6. September die Ergebnisse der Landtagswahl abzeichnen, demonstrieren Berliner vor der Landesvertretung Sachsen-Anhalt für ein AfD-Verbot.
Als sich am Abend des 6. September die Ergebnisse der Landtagswahl abzeichnen, demonstrieren Berliner vor der Landesvertretung Sachsen-Anhalt für ein AfD-Verbot.
Foto: Fabian Sommer/dpa

Das Bundesverfassungsgericht kann sich mit der Verfassungstreue der AfD erst befassen, wenn es dazu beauftragt wird. Doch die Politik zögert. Ein Überblick über Positionen, Petitionen und Erfolgschancen.

Von Claudia Henzler und Ronen Steinke, Berlin/München

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Ist die AfD so gefährlich für die deutsche Demokratie, dass sie verboten werden muss? Nach den Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern wird wieder verstärkt diskutiert, ob man diese Frage dem Bundesverfassungsgericht vorlegen sollte. Nur Bundestag, Bundesrat oder die Bundesregierung sind berechtigt, das dafür notwendige Verfahren einzuleiten. Doch alle drei Organe zögern. Ein Überblick über den aktuellen Stand der Debatte.

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