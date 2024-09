Das Wort wird nachhallen. „Machtergreifung“ hatte der parlamentarische Geschäftsführer der CDU im Erfurter Landtag, Andreas Bühl, das Gebaren des Alterspräsidenten Jürgen Treutler von der AfD genannt. Stundenlang hatte Treutler verhindert, dass der Thüringer Landtag seine Arbeit aufnimmt und mit der Wahl eines Landtagspräsidenten beginnt. Die vom Verfassungsschutz in Thüringen als gesichert rechtsextrem eingestufte AfD war als stärkste Partei aus der Landtagswahl hervorgegangen war und wollte ihren angeblichen Anspruch auf das Amt durchsetzen. Nun fühlen sich jene bestätigt, die in der AfD eine akute Gefahr für die Demokratie sehen und schon länger für ein Verbotsverfahren gegen die Partei plädieren.

Im Bundestag soll eine fraktionsübergreifende Gruppe mittlerweile genügend – also mindestens 37 – Unterstützer beisammen haben, um einen Antrag im Bundestag einzubringen. Nach einem Bericht der Welt kommen die Antragsteller aus der SPD, der Union, von den Grünen und der Linken.

Auch das Kanzleramt weist auf die hohen Hürden hin

Allerdings herrscht in den meisten Fraktionen größte Skepsis. So hat es in der SPD-Fraktion mehrere Runden zu der Frage eines AfD-Verbots gegeben. Der einhellige Tenor nach Informationen der Süddeutschen Zeitung war dabei, dass es nur eine kleine Minderheit gebe, die das wolle. Das Thema helfe nur der AfD und sei keine Lösung für das Problem, hieß es.

Ein erklärter Gegner eines Verbots ist der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Carsten Schneider. Neben rechtlichen Bedenken führte er bereits im Januar in einem SZ-Interview politische Gründe an: „Wenn wir eine Partei verbieten, die uns nicht passt, die in Umfragen aber stabil vorne liegt, dann führt das zu einer noch größeren Solidarisierung mit ihr. Und das selbst von Leuten, die gar keine AfD-Sympathisanten oder -Wähler sind.“ Das Ziel müsse es sein, die AfD inhaltlich zu stellen und den Wählern zu verdeutlichen, was die Konsequenzen ihrer inhaltlichen Positionen wären.

An Schneiders Haltung und der weiterer führender Köpfe in der SPD hat sich auch nach den Ereignissen in Thüringen nichts geändert. In einem Brief an alle Mitglieder der SPD-Bundestagsfraktion betont der Innenpolitiker und stellvertretende Fraktionsvorsitzende Dirk Wiese, ein Parteiverbot sei nur die „Ultima Ratio“, das letzte Mittel. „Solche Verbotsverfahren müssen gut abgewogen werden, da die Anforderungen für ein Parteiverbot sehr hoch sind, wie es aktuell auch bei der AfD diskutiert wird“, heißt es in dem Brief, der der SZ vorliegt. Ein „großer Fehler“ sei es, einen unzureichenden Antrag zu stellen, der negative Konsequenzen hätte“. Ähnlich wird dies im Kanzleramt gesehen, wo insbesondere auf die hohen Hürden für ein Parteiverbot verwiesen wird.

Was die Justiz zur Voraussetzung macht

Auch in den anderen Ampel-Parteien überwiegen Ablehnung oder Vorsicht. „Zum jetzigen Zeitpunkt dürfte eine öffentliche Debatte über ein mögliches AfD-Verbot jedoch mehr schaden als nutzen“, sagte der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der FDP, Konstantin Kuhle, der SZ. In der aktuell sehr aufgeheizten Lage führe diese Debatte dazu, dass sich die AfD als Opfer inszenieren könne. Bei den Grünen hieß es, die Landtagswahlen hätten die Gefahr durch die AfD zwar noch einmal eindringlich vor Augen geführt. Dennoch müsse ein Verbotsverfahren gut vorbereitet sein. „Ein mögliches Scheitern eines Verbots könnte von der AfD als eine Art Persilschein missbraucht werden“, sagte der Brandenburger FDP-Chef Zyon Braun.

Fraktionsübergreifend wird vor den verheerenden Folgen eines gescheiterten Verbotsantrags gewarnt. Als erfolgversprechender gilt unter führenden Grünen eine gemeinsame, noch breitere Initiative aller Parteien und Fraktionen, die auch mit den Ländern und der Bundesregierung abgestimmt sein könne. Über eine solche mögliche Initiative sei bereits gesprochen worden, hieß es. Dies sei aber nicht spruchreif, zumal es in allen Fraktionen Gegner eines solchen Verfahrens gebe. Denn die juristischen Voraussetzungen für ein Parteiverbot sind groß, die Gefahr des Scheiterns damit auch.

Nachgewiesen werden muss nach der bisherigen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts eine aktiv kämpferische, aggressive Haltung gegenüber der freiheitlich demokratischen Grundordnung, auf deren Abschaffung die Partei abzielt. Nötig sind überdies konkrete Anhaltspunkte, die das Erreichen dieser verfassungsfeindlichen Ziele nicht völlig aussichtslos erscheinen lassen. Antragsberechtigt sind Bundestag, Bundesrat und Bundesregierung.

Es könnte die AfD in ihrer „Märtyrerrolle“ bestärken

Vor allem die Bundesregierung müsse die Erfolgsaussichten beurteilen, da nur sie die vollständigen Informationen des Verfassungsschutzes erhalte, sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-Fraktion, Thorsten Frei, der SZ. „Grundsätzlich rate ich zur Vorsicht, da sich allein schon die Vorbereitungsphase des Prozesses über Monate hinziehen könnte. Wenn sich die AfD im Bundestagswahlkampf als Opfer inszenieren würde, hätten wir nichts gewonnen“, betonte Frei. Der aktuelle Vorstoß für ein AfD-Verbot gilt in der Union eher als „Einzelmeinung“.

Die übergroße Mehrheit der Fraktion halte diesen Weg für falsch, und der Vorstoß werde auch von der Fraktionsführung explizit nicht unterstützt, heißt es. Der CDU-Vorsitzende und Unionsfraktionschef Friedrich Merz hat stets vor einem AfD-Verbotsverfahren gewarnt. Schon Anfang des Jahres hatte er gesagt, ein solches Vorgehen könnte die AfD in ihrer „Märtyrerrolle“ bestärken. Sollte der aktuelle Vorstoß es kommenden Dienstag auf die Tagesordnung der Unionsfraktionssitzung schaffen, dürfte es aus der Fraktion heraus eine Gegenrede dazu geben.

Der frühere Ostbeauftragte der Bundesregierung, der sächsische CDU-Abgeordnete Marco Wanderwitz, fordert allerdings schon länger ein Verbot der in Teilen rechtsextremen Partei. Bereits im Juni hatte er eine parlamentarische Initiative angekündigt. Nach den Ereignissen im Thüringer Landtag sagte er der Zeitung Taz: „Es bedarf dringend eines Verbotsverfahrens beim Bundesverfassungsgericht, wie es das Grundgesetz in Artikel 21 vorsieht.“ Am Montag teilte er jedoch auf Nachfrage nur mit, er kommentiere die Medienberichte zu dem aktuellen Vorstoß nicht.