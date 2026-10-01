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AfD-Verbot„Je länger Sie warten, desto radikaler wird die Partei“

Lesezeit: 4 Min.

„Dieses Land Thüringen hat am eigenen Leib erfahren, wie eine Demokratie sich selbst abschafft, wenn genügend Menschen wegschauen“, sagte Kerkeling.
„Dieses Land Thüringen hat am eigenen Leib erfahren, wie eine Demokratie sich selbst abschafft, wenn genügend Menschen wegschauen“, sagte Kerkeling.
Martin Schutt/dpa

Mit ernsten Worten plädiert der Entertainer Hape Kerkeling im Thüringer Landtag für die schnelle Einleitung eines AfD-Verbotsverfahrens. Es wird in mehrerlei Hinsicht ein bemerkenswerter Auftritt.

Von Iris Mayer, Erfurt

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So vieles ist ungewöhnlich an diesem Tag. Dass ein Entertainer neben Verfassungsrechtlern als Experte zu einem Parteienverbot angehört wird, dass ausgerechnet er mit seinem Vortrag die sonst so laute AfD zum Schweigen bringt – dass überhaupt zum ersten Mal in einem deutschen Parlament eine Anhörung zu einem möglichen AfD-Verbotsverfahren stattfindet. Da geht der Beifall fast unter, den Hape Kerkeling am Mittwochabend im Justizausschuss des Thüringer Landtags von der Zuschauertribüne bekommt. Applaus ist eigentlich nicht gestattet, der Ausschussvorsitzende von der AfD weist die Gäste freundlich, aber bestimmt darauf hin.

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