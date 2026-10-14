Jetzt soll es also Alexander Schweitzer richten. Falls Sie noch nie von ihm gehört haben: Es handelt sich um den nagelneuen Bundesarbeitsminister der SPD, den Nachfolger von Bärbel Bas und Nicht-mehr-Ministerpräsidenten von Rheinland-Pfalz ( hier mehr zu ihm ). Heute ab 11 Uhr soll er bitte im Ministerium arbeiten, dazu forderte ihn Kanzler Friedrich Merz auf und fügte noch die Adjektive „schnell“ und „zügig“ hinzu. Schweitzer soll die Sozialreformen retten. Ob ihm das gelingt, ist aus Sicht meines Kollegen Bastian Brinkmann fraglich : „Der neue Arbeitsminister hat jetzt drei Optionen“, schreibt er. „Keine ist gut.“

Nicht nur der Zustand der Regierung kann in Deutschland Sorgen bereiten, sondern auch die Bildung. Im jüngsten Pisa-Test schnitten deutsche Schülerinnen und Schüler so schlecht ab wie noch nie. Doch SZ-Autor Lothar Müller hat Trost. Denn immerhin macht diese Tatsache „Pu, der Bär“ zum Buch der Stunde.

Der Kinderklassiker sei „durgängig in der Übergangszone zwischen Nichtlesenkönnen und Lesenkönnen, dem Schon-ein-wenig- und Noch-nicht-richtig-schreiben-Können“ angesiedelt, schreibt er. Während Christopher Robin etwa zur Schule geht, sei Pu „dezidierter Nichtleser“. Es lohnt sich nicht nur, diesen Text zu lesen, sondern auch das Buch, das irrerweise schon 100 Jahre alt wird. Am besten, man liest es vor.

Zum Schluss noch etwas sozusagen in eigener Sache. Journalisten und besonders investigative Journalisten, wie es sie auch bei der Süddeutschen Zeitung gibt, leben davon, dass sie vertraulich mit Quellen reden können. Nur so erfahren sie Geschichten, die sich manchmal als so ungeheuerlich, neu oder relevant herausstellen, dass sie veröffentlicht werden. Wenn staatliche Stellen, wie jetzt bei der „ZEIT“ passiert, Journalisten zwingen, ihr Recherchematerial herauszugeben, dann untergraben sie damit genau dieses Vertrauen und zerstören damit die Grundlage, auf der Journalisten arbeiten. „Was, wenn das zur Regel wird?“, fragt mein Kollege Ronen Steinke in seinem Kommentar zu Recht. Es sind Sie, die Leserinnen und Leser, die dann weniger erfahren werden.

Was heute wichtig ist

AfD und BSW: „Gemeinsam marschieren und getrennt schlagen“. AfD und BSW wollen in einer Sondersitzung einen Antrag zur Russland-Politik beschließen. Die Bundesregierung wird aufgefordert, die Unterstützung der Ukraine „sofort einzustellen“. Zuvor hatte ein Video eines gemeinsamen Abendessens gezeigt, wie sich AfD und BSW eine Zusammenarbeit vorstellen. Zum Artikel

Vatikan: Papst Leo XIV. hat Lungenkrebs. Bei der Operation sei dem Papst ein Teil des rechten Lungenflügels entfernt worden, sagt sein Arzt. Gefunden wurde ein bösartiger Tumor, der oft auch bei Nichtrauchern vorkommt. Der Eingriff dauerte etwa 90 Minuten. Die Offenheit, mit der Leo über seinen Gesundheitszustand spricht, ist ungewöhnlich. Zum Artikel

Grüne und SPD unterbrechen Sondierungen mit den Berliner Linken. Man müsse zunächst die Erklärung der Linken-Fraktion zum Umgang mit Antisemitismus bewerten. Zuvor hatte die Linke der Aufnahme der umstrittenen Abgeordneten Vanessa Emde in die Fraktion zugestimmt. Diese hatte das Existenzrecht Israels infrage gestellt. Bei der Wahl zum Abgeordnetenhaus gewann sie das Direktmandat in Neukölln. Zum Artikel

Koalition legt Streit um Zuckersteuer bei. Das Vorhaben soll am Mittwoch im Kabinett beschlossen werden. Die Einführung der Steuer war zwischenzeitlich vom Kanzleramt gestoppt worden, nun soll laut Medienberichten eine zweistufige Steuer eingeführt werden, für kleinere Betriebe soll es Ausnahmen geben. Der Bundesregierung erhofft sich davon nicht nur Steuereinnahmen, Getränke sollen auch weniger schädlich werden. Zum Artikel

Christina Blocks Tochter – ein allzu öffentliches Entführungsopfer? Nachdem Podcast-Aufnahmen der „Zeit“ sichergestellt wurden, bangt die Redaktion um ihren Quellenschutz. Aber es gibt auch Kritik am Umgang mit der 15-Jährigen. Wie viel Publikum verträgt die Aufklärung eines Verbrechens? Zum Artikel

Weitere wichtige Themen

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Dossier Digitalwende: Govtech Deutschland wehrt sich gegen Kritik. Die Vorstände von Govtech Deutschland, einem Verein aus Staat und Tech-Wirtschaft, wehren sich im Interview mit SZ Dossier gegen den Vorwurf von Intransparenz und fehlender Kontrolle. Sie erläutern, wie die Deutschland-Plattform entstanden ist, die Kritiker als Parallelstruktur zum Deutschland-Stack sehen. Auch wichtig: Der Gesundheitsausschuss diskutiert über das Gesetz für Daten und digitale Innovation im Gesundheitswesen. Zum Briefing

Dossier Geoökonomie: „Brüssel war eine Nuss, die sich nicht knacken ließ“. Vor dem EU-Gipfel holt Europa eine Debatte über Handelsabwehr gegenüber China nach, die in den USA längst abgeschlossen ist, sagt Joe Bidens Handelsbeauftrage Katherine Tai im Interview mit SZ Dossier. Bei ihrem Berlin-Besuch brachte sie Lehren aus ihrer Amtszeit mit: Wer China nicht geschlossen gegenübertritt, überlässt Peking das Sagen. Zum Briefing