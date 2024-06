Es geht ihm nicht wirklich gut, dem europäischen Fischotter. Die Jagd, verschmutzte Gewässer, zerstörte Lebensräume – all das setzt dem possierlichen Tierchen zu. Seit Jahren setzt sich der Nabu deshalb für dessen Schutz ein und freut sich auch über Öffentlichkeit für die Probleme des Tiers. Was das Social-Media-Team der Umweltorganisation aber gerade im Netz entdeckte, löste in der NGO Entsetzen aus. Zu sehen war ein computeranimierter Wahlaufruf mit dem Konterfei eines kämpferischen Otters samt erhobener Pfote. Botschaft: „Ich bin Europäer“. Zum Ärger der Umweltschützer war auf dem Wahlaufruf nicht nur das Nabu-Logo zu sehen, sondern auch noch die Forderung: „ AfD wählen!“ Das aber hatte der Nabu nie gefordert.

Der arme Otter, der mit seinem pelzigen Körper, Knopfaugen und langen Schnurrhaaren die Sympathien ziemlich schnell auf seine Seite zieht, war von ganz weit rechts in den Wahlkampfsumpf gezogen worden – und der Nabu gleich mit. Geteilt hatte den gefälschten Aufruf Anna Leisten, die Bundesvorständin und Brandenburger Landeschefin der als gesichert rechtsextrem eingestuften AfD-Jugendorganisation Junge Alternative. Der Nabu-Geschäftsführung platzte der Kragen. Die Organisation ging nach SZ-Informationen juristisch gegen die Veröffentlichung vor und erwirkte eine Unterlassungserklärung. Leisten sicherte zu, die Verbreitung nicht zu wiederholen.

Die Mutterpartei gab sich ebenfalls reumütig. Als „Rechtsstaatspartei“ lege man Wert auf die Beachtung des Namens- und Markenrechts, sagte ein Sprecher. Eine Verwendung des Logos ohne Zustimmung sei unzulässig. Zu Ende ist der Streit allerdings noch nicht. Die ebenfalls juristisch angegriffene Junge Alternative reagierte zunächst nicht. „Wir prüfen daher weitere Schritte“, sagte ein Nabu-Sprecher am Donnerstag.

An ein Versehen glaubt man im Umweltlager längst nicht mehr und geht deshalb nun auch juristisch vor, um eine rote Linie zu ziehen. Dass rechte und rechtsextreme Parteien die Nähe zum Naturschutz suchen, hat schon Tradition. Auch die neonazistische Partei „Der III. Weg“ schickte den Klimaaktivisten im Hambacher Forst wegen deren Demonstrationen für den Erhalt des Waldes eine Solidaritätserklärung. In Mecklenburg-Vorpommern schaltete sich die lokale NPD aktiv in den Kampf gegen Gentechnik in der Landwirtschaft ein. Und auch die AfD selbst wurde zuletzt aktiv. Der Instagram-Account der Bundespartei veröffentlichte im Europa-Wahlkampf einen Wahlaufruf vor dem Bild eines gerodeten Waldes mit dem Titel: „Zerstörung der Natur: NABU und Bund warnen vor grüner Politik“. Subtile Botschaft: Die AfD mache es besser. Das konkrete Posting sei dem Bundesverband der AfD nicht bekannt, heißt es dazu in der Partei.

Der Nabu ist über die Aktionen zutiefst verärgert. Das Ziel sei es, ehrenamtliche Umweltschützer anzusprechen, fürchtet man im Umweltlager. Allein der Nabu hat eine Million Unterstützer. „Die AfD nimmt es nicht so genau mit der Wahrheit“, sagt Matthias Laurisch von der Nabu-Geschäftsleitung. „Die Partei tut so, als ob ihnen Naturschutz ein Anliegen wäre, und versucht, damit auch beim ehrenamtlichen Naturschutz zu punkten. Tatsächlich würden Natur- und Klimaschutz bei der AfD wohl arg unter die Räder kommen.“