Auf der Bühne im Alten Theater in Magdeburg, wo die AfD ihre Wahlparty feierte, wurde am Sonntagabend so einiges ausgerufen und verkündet. Ein „Regierungsauftrag“, eine „Zäsur“ oder gar eine „Zeitenwende“. Niemand aber wagte sich so weit vor wie AfD-Chefin Alice Weidel: „Mit Uli Siegmund haben wir den ersten Ministerpräsidenten der Alternative für Deutschland und zwar hier in Sachsen-Anhalt .“

Weidel Satz klang so, als hätte gerade jemand dem Spitzenkandidaten der AfD die Schlüssel zur Staatskanzlei überreicht. So, als wäre Ulrich Siegmund schon Regierungschef in Sachsen-Anhalt. Doch so einfach ist die Sache nicht. Nach dem vorläufigen Ergebnis der Landeswahlleitung stimmten 43,8 Prozent der Wähler für die AfD. Siegmund hat damit das beste Ergebnis eingefahren, das die AfD je bei Bundes- oder Landtagswahlen erreicht hat. Er und seine AfD, die in Sachsen-Anhalt als gesichert rechtsextrem eingestuft wird, holten auch gut sechs Prozentpunkte mehr als bei der Bundestagswahl 2025. Damals erhielt die AfD in Sachsen-Anhalt 37,1 Prozent der Zweitstimmen.

Drei entscheidende Mandate fehlen

Vom Amt des Ministerpräsidenten trennt Siegmund aber aktuell etwas Entscheidendes: eine Mehrheit im Parlament. Da das BSW mit 5,3 Prozent der Stimmen in den Landtag einzieht, fehlen ihm drei Mandate bis zur absoluten Mehrheit. Die Frage ist also, wie er diese Stimmen organisieren will?

AfD-Parteichef Tino Chrupalla kündigte in der Talkshow von Caren Miosga am Sonntagabend an, die AfD werde „allen Gespräche anbieten“. Infrage kommt etwa eine Koalition mit dem BSW. Dessen Spitzenkandidat Thomas Schulze sagte der Deutschen Presse-Agentur am Sonntagabend, man spreche mit allen Parteien, „dazu gehört die AfD“. Schnittmengen sah er zum Beispiel in der Russland-Frage, Differenzen hingegen in der Bildungs- und der Wirtschaftspolitik.

Problematisch wird die Frage der Ministerpräsidentenwahl. Die BSW-Oberen plädieren für einen überparteilichen Bewerber und wollen, dass ihre Leute weder CDU-Politiker Sven Schulze noch Siegmund wählen. Dem schloss sich auch BSW-Mann Thomas Schulze in einem Interview mit den ARD-Tagesthemen am Sonntagabend an. Auf die Frage, ob die Abgeordneten in dieser Sache frei entscheiden könnten, sagte er der dpa allerdings: „Wir geben jetzt erstmal nichts vor.“

Einzelne Abgeordnete als Zünglein an der Waage

Wie sich das BSW in dieser Frage positioniert, könnte vor allem dann relevant werden, wenn es bei der Wahl zum Ministerpräsidenten zu einem dritten Wahlgang kommt und eine einfache Mehrheit der Stimmen im Landtag ausreicht. Noch ist jedoch ungewiss, ob ein Ministerpräsident Siegmund in diesem Szenario nicht aufgrund der Mehrheitsverhältnisse von der Konkurrenz verhindert werden könnte. Siegmund selbst zeigte sich am Sonntag skeptisch hinsichtlich einer Kooperation mit dem BSW. Einem Reporter der Bild sagt er, das BSW sei „nicht Teil der Lösung, sondern Teil des Problems“. Eine Minderheitsregierung schloss er aus.

Die CDU schließt Koalition und andere Formen der Zusammenarbeit mit der AfD per Unvereinbarkeitsbeschluss aus. Fraglich ist, ob es der AfD gelingt, einzelne Abgeordnete umzustimmen. In einem Interview mit dem ZDF am Sonntag deutete Siegmund diesen Gedanken schon einmal an: Er wisse nicht, was in den nächsten Tagen passiert, sagte Siegmund. „Ich weiß ja nicht, ob es einzelne Abgeordnete gibt, die sagen, jetzt ist Schluss, jetzt spiel’ ich das hier nicht mehr mit.“

Unabhängig davon, wie die Sache ausgeht: So nah wie Siegmund war der Macht noch kein AfD-Politiker vor ihm. Im Wahlkampf war es ihm gelungen, einen Hype um seine Person zu entfachen. Menschen standen Schlange, um sich mit dem AfD-Spitzenkandidaten fotografieren zu lesen, trugen T-Shirts mit seinem Konterfei darauf. In seiner Wahlkampagne setzte er auf ein Programm, das selbst für AfD-Verhältnisse besonders radikal war, auf Helfer mit einschlägiger Vergangenheit in Neonazi-Organisationen. Und auf Botschaften, in denen es weniger um Inhalte, als um Emotionen ging. Permanent wiederholte er den Satz, er wolle sein „altes, sicheres Deutschland“ zurück. Was er damit genau meinte, blieb im Vagen.

Raumduft und Kaffeekränzchen

Siegmund selbst ist ein Kind der 90er-Jahre. Geboren wurde er 1990 in Havelberg, im Landkreis Stendal. Er wuchs in Tangermünde auf, ließ sich zum Groß- und Außenhandelskaufmann ausbilden und studierte Wirtschaftspsychologie und BWL an einer Fernhochschule. 2014 gründete er die Firma „Berlin duftet“, mit der er Raumdüfte verkaufte, die „Fresh Office“ hießen, „Pizza Salami“ oder „Chicken Soup“.

Sein politischer Weg begann allerdings nicht bei der AfD. Siegmund trat 2008 in die CDU ein, wechselte erst sechs Jahre später zur AfD, für die er 2016 in den Landtag einzog. Bekannt wurde er vor allem durch seine Videos in sozialen Medien während der Corona-Pandemie. Auf Instagram folgen ihm inzwischen mehr als 660 000 Menschen, auf Tiktok mehr als 890 000. Aufsehen erregte er auch mit seiner Teilnahme an jenem Treffen in einer Potsdamer Villa, bei dem der Rechtsextremist Martin Sellner über „Remigration“ referierte.

Im Wahlkampf bezeichnete Siegmund dieses Treffen stets als „Kaffeekränzchen“. So wie er Kritik und Angriffe gegen ihn generell weglächelte oder sie gegen ihre Urheber wendete. Aus dem Spiegel-Titelblatt, auf dem er als „der gefährlichste Mann Deutschlands“ bezeichnet wurde, machte er kurzerhand ein Wahlkampfinstrument, in dem er es signierte.

#deutschdenken ohne Definition

Ins Schlingern geriet er in diesem Wahlkampf vor allem dann, wenn es inhaltlich konkret wurde. Wenn er etwa von einem ZDF-Journalisten gefragt wurde, warum das Thema Wirtschaft im Sofortprogramm der AfD keine Rolle spielt. Oder wenn er erklären sollte, wie die Pflege ohne Mithilfe derer funktionieren soll, die die AfD als „kulturfremd“ bezeichnet und die laut ihrem Wahlprogramm, das Patientenwohl gefährdeten. Oder als er in einem Podcast beschreiben sollte, was sich hinter der Imagekampagne #deutschdenken genau verbirgt, mit der die AfD die aktuelle Imagekampagne Sachsen-Anhalts mit dem Titel #moderndenken ersetzen will.

Konkret wird es in den kommenden Tagen auch bei der Frage, wie Siegmund Ministerpräsident werden will. Die Parteichefin hat die Messlatte schon einmal hochgesetzt. Offen ist, ob Siegmund bei der Beantwortung der Frage auch ins Schlingern gerät.