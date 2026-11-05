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RechtspopulismusWarum die AfD mit Selenskijs Ex-Sprecherin zusammenarbeitet

Lesezeit: 4 Min.

Julija Mendel war von 2019 bis 2021 Pressesprecherin von Wolodimir Selenskij. Sie ist seitdem zu einer seiner schärfsten Kritikerinnen geworden. Hier sitzt sie am Mittwoch in Berlin neben dem AfD-Politiker Markus Frohnmaier.
Julija Mendel war von 2019 bis 2021 Pressesprecherin von Wolodimir Selenskij. Sie ist seitdem zu einer seiner schärfsten Kritikerinnen geworden. Hier sitzt sie am Mittwoch in Berlin neben dem AfD-Politiker Markus Frohnmaier.
Foto: Sean Gallup/Getty Images

Die Partei widmet sich ihrem außenpolitischen Profil. Sie bietet sich Russland als Partnerin an – und hat dafür eine ukrainische Verbündete gewonnen.

Von Tim Frehler und Valerie Höhne, Berlin

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Der AfD-Chef Tino Chrupalla sitzt am Mittwochabend auf einem außenpolitischen Panel seiner Partei im Bundestag. Chrupalla verlangt von Bundeskanzler Friedrich Merz, zum Hörer zu greifen und mit Russland zu sprechen. „Ich denke, das kostet auch nichts“, sagt er. Großer Applaus. Als ob es so einfach wäre. Anrufen, hinfahren, Krieg vorbei. So klingt es jedenfalls, wenn man der AfD in diesen Tagen zuhört.

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