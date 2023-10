Von Christoph Koopmann und Roland Preuß, Berlin/München

Der AfD-Vorsitzende Tino Chrupalla wirft den Ermittlern Fehlverhalten im Umgang mit dem Vorfall bei seinem geplanten Wahlauftritt vergangene Woche in Ingolstadt vor. Man habe die Staatsanwaltschaft bereits "abgemahnt", auch weil sie mit Pressemitteilungen über seine Blutwerte an die Öffentlichkeit gegangen sei, ohne zuvor mit ihm zu sprechen, sagte Chrupalla am Dienstagabend in Berlin. Es sei "abenteuerlich", dass er aus der Tagesschau erfahren müsse, was in seinem Blut sei, sagte Chrupalla. Es sei inzwischen "bestätigt", dass es an seinem Körper "sehr wohl eine Einstichstelle" gebe.