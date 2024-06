Eine normale Partei würde sich in dieser Lage wahrscheinlich selbst feiern, würde debattieren, was man nun machen will mit dem gewonnenen politischen Gewicht. Bei der Europawahl am 9. Juni hatte die in Teilen rechtsextreme AfD ihr bisher bundesweit bestes Ergebnis eingefahren, 15,9 Prozent. „Dieser großartige Wahlerfolg war erst der Anfang“, jubilierte Parteichef Tino Chrupalla am Tag danach. „Die Leute wollen, dass wir Regierungsverantwortung übernehmen“, meinte seine Co-Vorsitzende Alice Weidel .

Die anfängliche Hochstimmung ist inzwischen weitgehend verflogen. Es wäre deutlich mehr drin gewesen, sagen AfD-Führungsfiguren, der Wahlkampf sei vermurkst worden. Und weil die AfD keine normale Partei ist, sondern verbissen interne Kämpfe austrägt, dürften sich auf dem AfD-Bundesparteitag am Wochenende in Essen die Kritiker lautstark zu Wort melden. „Die Frage ist, wie groß der Anteil der Delegierten ist, bei denen das Positive überwiegt, und derjenigen, die das Negative sehen“, sagte der hessische AfD-Landeschef Robert Lambrou am Donnerstag der Süddeutschen Zeitung. Mehrere Themen sind absehbar, die sich vorzüglich eignen für offenen Streit in der Essener Grugahalle.

Doppelspitze

Bisher wird die Partei von den Co-Vorsitzenden Weidel und Chrupalla geführt, sie wollen auf dem Parteitag als Duo wiedergewählt werden. Innerparteiliche Gegner machen sie allerdings verantwortlich für den misslungenen Wahlkampf und die Auswahl des Spitzenkandidaten Maximilian Krah. Dessen offensive Nähe zu Russland und China, die Festnahme von Krahs Assistenten im Europaparlament wegen des Verdachts der Spionage für China sowie Vorwürfe gegen Petr Bystron, AfD-Kandidat auf Listenplatz zwei, Geld aus prorussischen Quellen angenommen zu haben, prägte das Bild der AfD im Wahlkampf. Erst am Donnerstag ließ die Generalstaatsanwaltschaft München wegen des Anfangsverdachts der Bestechlichkeit und der Geldwäsche gegen Bystron erneut Objekte durchsuchen, unter anderem in Tschechien. Beide, Krah und Bystron, bestreiten Vorwürfe, in illegale Machenschaften verwickelt zu sein.

Die Wahl der Parteivorsitzenden wäre die Gelegenheit, Weidel oder Chrupalla dafür abzustrafen – oder einen von beiden loszuwerden. Die Parteisatzung erlaubt, dass die AfD künftig von nur einer Person geführt wird. Auf dem Parteitag 2022 im sächsischen Riesa war die Satzung entsprechend geändert worden. Als erster Kandidat für eine Ablösung gilt Tino Chrupalla, er genießt in der Partei weniger Rückhalt als seine Co-Vorsitzende, mit seinem Abgang wäre zudem die Frage nach der Kanzlerkandidatur im kommenden Jahr faktisch geklärt: Es liefe auf Alice Weidel zu.

Dieses Szenario könnten die Parteitagsdelegierten durchsetzen mit einem – tatsächlich vorliegenden – Antrag zur Wahl eines Generalsekretärs, ein Amt, das es bisher nicht gibt in der AfD. Laut dem Antrag soll von 2025 an ein Generalsekretär bestimmt werden, gleichzeitig heißt es: „Sofern es zwei Bundessprecher gibt, ist die Wahl eines Generalsekretärs nicht möglich.“ Der Antrag wird von einer Reihe von Führungsfiguren unterstützt, zu ihnen zählen der einflussreiche Thüringer AfD-Chef Björn Höcke und weitere Landesvorsitzende wie Lambrou. Per Änderungsantrag könnte der Parteitag auch früher einen Generalsekretär fordern – und damit ein Ende der Doppelspitze.

Allerdings spricht einiges gegen dieses Vorgehen. Die AfD würde vor den wichtigen Landtagswahlen in den Ostländern Sachsen, Thüringen und Brandenburg im September eine neue Personaldebatte entfachen und, falls Chrupalla abtreten müsste, ausgerechnet den Co-Vorsitzenden aus Ostdeutschland aus der Führungsspitze kegeln. Weidel stammt aus Nordrhein-Westfalen. „Ich erwarte nicht, dass auf dem Parteitag die Doppelspitze abgeschafft wird“, sagt Lambrou.

Hinzu kommt: Weidel und Chrupalla haben erklärt, sie wollten ihre Arbeit als Doppelspitze fortsetzen. „Ich nehme eine breite Unterstützung aus den Landesverbänden wahr, mit dieser Doppelspitze weiterzumachen“, sagte Chrupalla am Donnerstag der SZ. „Viele in der Partei wünschen sich Kontinuität, gerade vor den wichtigen Wahlen, die in Ostdeutschland anstehen.“ Er könne sich nicht vorstellen, dass man jetzt eine Einerspitze installiere, „das käme einem Putsch gleich“, sagt Wolfgang Schroeder, der Politikwissenschaftler forscht seit Jahren zur AfD. „Auf dem übernächsten Parteitag aber könnte die Einerspitze durchaus Realität werden.“

Streit um Maximilian Krah

Welche Rolle soll der EU-Spitzenkandidat Maximilian Krah künftig spielen? Nach den Vorwürfen gegen ihn, seinem Streit mit der Parteiführung und einem von ihm provozierten Bruch mit dem französischen Partner, Marine Le Pens rechtsnationalem Rassemblement National (RN), war Krah aus der neu gewählten Gruppe der AfD-Europaabgeordneten geworfen worden. Die Parteiführung unterstützte den Schritt. Seitdem mobilisiert Krah seine Unterstützer für ein Comeback – und an der Basis hat er viele Anhänger. Der Rechtsanwalt aus Dresden ist redegewandt und hat eine große Reichweite in sozialen Medien und der AfD-Medienblase. Das als rechtsextrem eingestufte Compact-Magazin zeigte Krah kürzlich als James Bond auf dem Titel („Agent des Volkes“) und hat eine Petition für seine Wiederaufnahme in die AfD-Delegation gestartet, die etwa 17 500 Leute unterzeichnet haben sollen.

Krah will nicht mehr mit dem RN zusammenarbeiten und sucht stattdessen in Europa neue Partner am rechten Rand. Die Parteiführung dagegen setzt auf eine Wiederannäherung an die äußerlich um Mäßigung bemühte Le Pen. Die Versöhnung mit Le Pen ist jedoch vorerst gescheitert. Auch die Versuche von Krah und anderen AfDlern, genug rechte und rechtsextreme Parteien für eine Fraktion im Europaparlament zusammenzubringen, haben bislang keinen Erfolg.

Die Auseinandersetzung könnte sich entzünden an einem Antrag des Landesverbands Bayern. Dieser fordert faktisch den Bruch mit Le Pen und die Suche nach anderen Partnern und will die Vorwürfe gegen Krah als „Schmutzkampagnen“ verurteilt sehen. Das Thema Krah, sagt ein Delegierter, könne zur „Saalschlacht“ führen.

Nähe zu Russland und China

Die Verbindungen von Krah und Bystron nach China und Russland haben der AfD den Vorwurf eingebracht, sie vertrete in Wahrheit nicht deutsche Interessen, sondern die Moskaus und Pekings. Zu dem Bild beigetragen haben auch einschlägige Reisen von Mandatsträgern, zum Beispiel von drei bayerischen Landtagsabgeordneten. Sie waren als Wahlbeobachter bei der Abstimmung zur Bestätigung Wladimir Putins als Präsident Mitte März durch Russland gereist. Der AfD-Bundesvorstand hatte ausdrücklich davon abgeraten, konnte die Reise aber nicht verhindern. Die AfD-Führung mahnte die Abgeordneten im Nachhinein ab. Nun fordert ein Parteitagsantrag, dass solche Reisen zuvor vom Bundesvorstand genehmigt werden müssten, sonst sei mit scharfen Ordnungsmaßnahmen zu rechnen. Die Botschaft lautet: Bei Reisen in autokratisch geführte Staaten soll die Parteiführung die Kontrolle haben. Eine Kontrolle, der sich viele AfD-Mandatsträger widersetzen. „Bisher galt: Jeder tut, was er will“, sagt Schroeder. „Nun versucht die Führung, die Partei mehr zu steuern und zu professionalisieren.“

Ein weiterer Antrag soll dem Eindruck entgegentreten, die AfD höre auf Putins Kommando. „Den russischen Angriff auf die Ukraine verurteilen wir klar“, heißt es in der Resolution, die von Weidel, Berlins AfD-Chefin Kristin Brinker und anderen eingebracht wird. Zugleich solle sich Deutschland „stärker von der US-Außenpolitik emanzipieren“. Ein Antrag von Höcke und weiteren Landesvorsitzenden hat dagegen eine andere Stoßrichtung und verzichtet auf eine Verurteilung von Putins Krieg. Er kritisiert, offenbar mit Blick auf Russland, eine „zunehmende Sanktions- und Kriegspolitik“.